شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على تطوير شبكة اتصال داخلية لهواتف أيفون عبر الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تعمل حاليا على تقنية اتصال لاسلكية جديدة خاصة بأجهزتها تدور حول تزويدها باتصال مباشر بشبكة الإنترنت، وتوفير اتصال داخلي فيما بينها عبر الأقمار الصناعية.

وبحسب موقع fonearena الهندى فكشف التقرير أن أبل تعمل من خلال فريق من المهندسين مختص بتقنيات الاتصال اللاسلكية والأقمار الصناعية، وكذلك تصميم وصناعة الهوائيات على مشروع جديد لدفع مجهودات الشركة الداخلية في هذا المجال، فيما لا يزال المشروع فى بداياته حتى الآن.

كذلك فقد كشف التقرير عن اهتمام الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك بهذا المشروع، فيما تشير الترجيحات إلى أن أبل ترغب في التقليل من الاعتماد على شركات الاتصالات في نقل واستقبال البيانات على أجهزتها المختلفة عبر العمل على الجيل الثاني من الشبكات اللاسلكية وإنشاء اتصالات مباشرة عبر الأقمار الصناعية.

وكشف التقرير أن أبل قامت بتوظيف العديد من المهندسين في مجال تصميم صناعات الفضاء والأقمار الصناعية والهوائي وغيرها لبدء العمل في المشروع الذي ترغب أبل في رؤية نتائجه خلال السنوات الخمس القادمة، وربما يتمثل هدف المشروع في إيجاد طريقة لتسليم البيانات مباشرة إلى أجهزة المستخدم، مما يلغى الاعتماد على شركات الاتصالات اللاسلكية.