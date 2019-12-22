شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "هل تستغنى عن هاتفك؟".. مطعم إيطالى يقدم خصما لمن يترك محموله قبل الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار سيطرة الهواتف الذكية على كافة جوانب حياتنا، حتى أصبح الجميع لا يقدر الاستغناء عنها خلال كافة تفاصيل يومه، قرر مطعم إيطالى مواجهة هذه الأمر من خلال تقدم خصم خاص لمن يستطيع أن يترك هاتفه قبل الدخول إلى المطعم.





المطعم الإيطالى المتخصص فى البيتزا وغيرها من الفطائر والمعجنات، قدم عرضا مغريا لزبائنه بتقديم خصم على الفاتورة يصل لـ 5 % في حال قاموا بالاستغناء عن هاتفهم وتسليمه إلى أحد العاملين عن الدخول، وذلك وفق ما ذكرته "ديلى ميل".





ويسعى هذا المطعم الإيطالى والذى حاز على جائزة أفضل مطعم بمدينة ليفربول الإنجليزية في شهر يونيو الماضى إلى تطبيق برنامج جديد يحمل اسم "هيا نتحدث"، من أجل تشجيع العملاء على التحدث بينهم وعدم النظر فى هواتهم الذكية .

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وعند تسليم الهاتف المحمول إلى إدارة المحل، فإنها تقوم بإغلاقه ووضعه داخل صندوق خاص، وعند خروج العميل من المطعم يحصل على نسبة الخصم المحددة ويستعيد هاتفه الذكى من جديد.