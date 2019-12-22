شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حدث فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. إطلاق أبولو 8 إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى مثل هذا اليوم 21 من شهر ديسمبر ولكن منذ أكثر من 50 عاما، تم إطلاق مهمة أبولو 8 إلى القمر، حيث كان عمل وكالة ناسا الأمريكية فى القيام بهذه المهمة خلال عام 1968.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى فكانت مهمة أبولو 8 هي المهمة الثانية المكونة من طاقم في برنامج القمر التابع لناسا، وقد انطلقت من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على صاروخ Saturn V.

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صاروخ أبولو 8

وكانت هذه هي المرة الأولى التى يتم فيها إطلاق بشر على متن صاروخ Saturn V، حيث تواجد في وحدة قيادة أبولو رواد الفضاء فرانك بورمان وجيم لوفيل وبيل أندرس.

ولم يهبط رواد الفضاء على سطح القمر، لكنهم طاروا في دورات حوله ليوم كامل، والتقط بيل أندرس صورة للأرض أثناء تواجده بالمدار صورة مميزة لكوكب الأرض بالكامل من الفضاء، حيث كانت المرة الأولى التى يتم رصد الكوكب فيها من الفضاء من جانب بشر.