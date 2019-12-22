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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت حشرة يزن أقل من جرام ويحمل خمس أضعاف وزنه.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن ما يجعل هذا التصميم فريدًا، أنه قادر على تحمل العديد من الضربات من منشات الذباب، كذلك تحمل سحقه دون التلف، مما يجعل تصميم هذا الروبوت مثاليًا لأداء مهام مختلفة.
روبوت الحشرة 1
وتم تطوير DEAnsect من جانب فريق من كلية الفنون التطبيقية في لوزان (EPFL) في سويسرا بالتعاون مع مختبر المشغلات المتكامل (LAI) وزملاء من جامعة سيرجي بونتواز بفرنسا.
روبوت الحشرة 2
تم تصميم DEAnsect مع مشغلات المطاط الصناعي العازلة (DEAs)، وهو نوع من العضلات الاصطناعية الرفيعة التي تدفعها للأمام من خلال الاهتزازات، وهذه الأجهزة هي السبب الرئيسي لكون الحشرة خفيفة للغاية وسريعة، كما أنها تمكنها من التحرك عبر أنواع مختلفة من التضاريس، بما في ذلك الأسطح المتموجة.
روبوت الحشرة 3
وهذه التقنية تفتح إمكانيات جديدة للاستخدام الواسع لأجهزة مكافحة المخدرات في الروبوتات، أو لأسراب الحشرات الروبوتية الذكية للتفتيش أو للإصلاح عن بعد، أو حتى لاكتساب فهم أعمق لمستعمرات الحشرات عن طريق إرسال روبوت للعيش فيما بينها.
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