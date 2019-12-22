شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فتاة بريطانية تتفوق على أينشتاين من حيث مؤشر الذكاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة The Sun بأن فتاة بالغة من العمر 10 أعوام من برمنجهام البريطانية تقدمت على كل من أينشتاين وهوكنغ، وذلك بعد أن سجلت الحد الأقصى من النقاط في اختبار الذكاء IQ، بحسب روسيا اليوم.

وقالت الصحيفة إن الفتاة البريطانية، فرايا مانتغوترا، اجتازت في أكتوبر الماضي اختبار الذكاء (IQ) لغير البالغين الذى نظمته مؤسسة "مينسا"، حيث حصلت على 162 نقطة نتيجة اختبار التفكيرين الشفوى والمنطقى النقدى.

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واتضح أن مؤشر الذكاء لدى الفتاة يفوق ما هو عليه لدى العالمين ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينغ اللذين سجلا 160 نقطة، وهكذا اعترف رسميا بأن الفتاة عبقرية، وقال والدها عالم النفس، كولديب كومار، إنه يفتخر بابنته، مضيفا أنه عرف منذ طفولتها أنها موهوبة قادرة على الحفظ السريع لحجم كبير من للمعلومات.

ولديها حزام أسود في مصارعة "تايكوندو". وهي مولعة بالأدب والرقص والشطرنج والمسرح. لكنها لم تقرر بعد، حسب أبيها، أية مهنة ستمارسها حين تكبر، وتدرس فرايا حاليا في مدرسة بضاحية برمنغهام. وعرضت عليها مدرسة الملك إدوارد السادس للفتيات الالتحاق بها. وقد اجتازت البنت امتحان الالتحاق لتتلقى منحة مالية شهرية.