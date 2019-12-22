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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف ليه الكواكب شكلها دائما مستدير والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "spaceplace.nasa" فإن الكوكب يكون مستديرا بسبب الجاذبية، حيث تسحب جاذبية الكوكب بالتساوي من جميع الجوانب، وتسحب من الوسط إلى الحواف، وهذا يجعل الشكل العام للكوكب دائرة ثلاثية الأبعاد.
الجاذبية والكوكب
وتختلف الكواكب الثمانية في نظامنا الشمسي بعدة طرق، من ناحية الأحجام المختلفة، ومسافات مختلفة عن الشمس، فبعضها صغير وصخري، والبعض الآخر كبير وغازي.
وتتشكل الكواكب عندما تبدأ المواد الموجودة في الفضاء في التجمع والتكتل معًا، ولكن في حين أن جميع الكواكب في نظامنا الشمسي دائرية، فبعضها أكثر استدارة من غيرها، كما أن بعض الكواكب ليست مستديرة تمامًا.
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