شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف ليه الكواكب شكلها دائما مستدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يكون شكل الكوكب مستديرا كبيرا كان أو صغيرا، وأيا كان الكوكب فى النظام الشمسى أو خارجه، ولكن ما السبب وراء هذا الشكل الذى تتميز به الكواكب؟

ووفقا لما ذكره موقع "spaceplace.nasa" فإن الكوكب يكون مستديرا بسبب الجاذبية، حيث تسحب جاذبية الكوكب بالتساوي من جميع الجوانب، وتسحب من الوسط إلى الحواف، وهذا يجعل الشكل العام للكوكب دائرة ثلاثية الأبعاد.

Advertisements



الجاذبية والكوكب

وتختلف الكواكب الثمانية في نظامنا الشمسي بعدة طرق، من ناحية الأحجام المختلفة، ومسافات مختلفة عن الشمس، فبعضها صغير وصخري، والبعض الآخر كبير وغازي.

وتتشكل الكواكب عندما تبدأ المواد الموجودة في الفضاء في التجمع والتكتل معًا، ولكن في حين أن جميع الكواكب في نظامنا الشمسي دائرية، فبعضها أكثر استدارة من غيرها، كما أن بعض الكواكب ليست مستديرة تمامًا.