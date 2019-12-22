شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: كويكب عملاق يقترب من الأرض عقب عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن العالم على موعد مع كويكب ضخم، سيمر بالقرب من كوكب الأرض، بعد يوم من عيد الميلاد، بحسب سكاي نيوز.

وأوضحت ناسا أن يوم السادس والعشرين من ديسمبر الحالي سيشهد مرور كويكب يعرف باسم "310442" بالقرب من الأرض، ويتراوح قطره بين 280 و620 متر مربع، وقال مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء، إن حجم الكويكب يمكن أن يكون أكبر من مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، الذي يصل طوله إلى 546 مترا.

وقال مدير المركز، بول تشوداس لمجلة "نيوزويك"، إن مرور الكويكبات بالقرب من الأرض أمر يحدث على مدار آلاف السنين، مشيرا إلى أنه "من الحكمة أن يستمر البشر في تعقبهم لعقود، ودراسة كيف يمكن أن تتطور مداراتهم"، وسيمر الكويكب بالقرب من الأرض، بسرعة تصل إلى نحو 44 ألف كلم في الساعة.

Advertisements

وأوضح تشوداس أنه بالرغم من أن "الصخرة العملاقة" ستكون قريبة من الأرض من الناحية الفلكية، إلا أنها ستظل بعيدة بما فيه الكفاية بحيث لا ينبغي لنا أن نقلق.