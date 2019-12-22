شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البحرية الأمريكية تحظر على الجنود استخدام TikTok .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في وقت سابق من هذا الأسبوع، حظرت البحرية الأمريكية تطبيق TikTok للتواصل الاجتماعي من الأجهزة المحمولة التي تصدرها الحكومة، قائلة: إن تطبيق الفيديوالقصيرالشهيريمثل "تهديدًا للأمن السيبراني"، وأوصت وكالة أنظمة معلومات الدفاع بعدم تثبيت جميع موظفي وزارة الدفاع للتطبيق الصيني الصنع على هواتفهم وإلغاء تثبيته إذا كان مثبتًا على أجهزتهم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد ظهرت نشرة صادرة عن القوات البحرية على صفحة فيس بوك تخدم أعضاء الجيش، قائلة إن البحارة ومشاة البحرية الذين يستخدمون أجهزة محمولة تصدرها الحكومة ولديهم تيك توك ولم يزيلوا التطبيق سيتم حظرهم من الوصول إلى شبكة إنترانت التابعة لسلاح القوات البحرية.

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ولم تفصح البحرية بالتفصيل عن المخاطرالتي يعرضها التطبيق، لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكولونيل أوريا أورلاند قال في بيان إن الأمر كان جزءًا من جهد "لمعالجة التهديدات الحالية والناشئة".

يذكرأن تطبيق "تيك توك" يحظى بشعبية كبيرة لدى المراهقين في الولايات المتحدة، لكنه خضع للتدقيق من قبل المنظمين والمشرعين في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، وقد فتحت الحكومة الأمريكية مراجعة للأمن القومي لمالك التطبيق Beijing ByteDance Technology Co الذي تبلغ تكلفته مليار دولار (768.34 مليون جنيه إسترليني) لشراء تطبيق الوسائط الاجتماعية الأمريكي Musical.ly، وفق ما ذكرته رويترز لأول مرة الشهر الماضي.

يذكرأنه في الشهر الماضي، صدرت تعليمات إلى طلاب الجيش الأمريكي بعدم استخدام TikTok، بعد أن أثار السناتور تشاك شومر مخاوف أمنية بشأن استخدام الجيش لـ TikTok في تجنيدهم، وقال متحدث باسم البحرية إن أفراد البحرية والبحرية الذين يستخدمون الأجهزة الذكية التي تصدرها الحكومة يُسمح لهم عمومًا باستخدام التطبيقات التجارية الشائعة، بما في ذلك تطبيقات الوسائط الاجتماعية الشائعة، ولكن من وقت لآخر يتم حظر برامج محددة تمثل تهديدات أمنية.