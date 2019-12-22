تكنولوجيا: الذكاء الإصطناعى قد يتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل فريق من الباحثين إلى الذكاء الإصطناعى يستخدم فى توظيف الأنماط والاستدلالات التى تستخدمها أجهزة الكمبيوترفى التنبؤ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية . ووفقا للدراسة، التى نشرت فى مجلة "أبحاث أمراض القلب" الطبية ، يبدوأن استغلال الذكاء الإصطناعى أفضل في التنبؤ بالنوبات القلبية ووفيات القلب مقارنة بتقييم المخاطر السريرية القياسي الذي يستخدمه أطباء القلب. Advertisements وقال الباحثون فى "معهد أبحاث التصويرالطبى الحيوى"فى الولايات المتحدة : " أظهرت دراستنا أن دمج تعلم الآلة لعوامل الخطر السريرية وتدابيرالتصوير يمكن أن يحدد بدقة خطر تعرض المريض لحدث ضارمثل النوبة القلبية أو الوفاة القلبية". وقام فريق البحث بدراسة موضوعات في تجربة بحثية مستقبلية عشوائية، خضعت لتسجيلات الكالسيوم في الشريان التاجي باستخدام فحوصات القلب المقطعية المتاحة ومتابعة طويلة الأجل.. واستخدم الفريق التعلم الآلي لتقييم خطر احتشاء عضلة القلب ووفاة القلب، وأشارت النتائج إلى فعالية ودقة الذكاء الإصطناعى فى التنبؤ بالأزمات القلبية وفرص الوفاة بدقة بلغت 87 %.

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