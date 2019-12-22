شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يصلح ثغرة في تطبيقه على أندرويد تؤدي لاختراق حسابات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة التواصل الإجتماعى المصغرة "تويتر" أنها أصلحت ثغرة أمنية في نسخة تطبيقها على منصة أندرويد، حيث كانت هذه الثغرة تسمح للمتسللين بالتحكم في حسابات المستخدمين والوصول إلى المعلومات الخاصة بما في ذلك الرسائل المباشرة والتغريدات المحمية.

وقال موقع المدونات الصغيرة عبر مدونته الرسمية، أنه لا يوجد لديه أي دليل على استغلال نقطة الضعف، فيما قالت الشركة إن هذه الثغرة لم تؤثرعلى تطبيقاتها لأجهزة أبل، مشيرة إلى أنها تقدم معالجة لحماية حسابات المستخدمين، كما تؤكد الشركة على خططها للاتصال بالمستخدمين في حالة التأكد من تعرضهم لعملية اختراق للحساب الخاص بهم، كما توضح للمستخدمين كيفية حماية البيانات والمعلومات في الحساب.

وأوضحت تويتر فكرة عمل الثغرة الأمنية، التي تؤدي إلى اختراق حسابات المستخدمين من خلال إدخال تعليمات برمجية خبيثة في مساحة التخزين المحدودة، مما يتيح للمتسللين الوصول إلى بيانات موقع المستخدم، والتغريدات الخاصة به، وأشارت الشبكة إلى أنه من المقرر أن يتلقى المستخدمين الذين تعرضوا لعملية الاختراق إشعار من شركة تويتر، مع مجموعة من الإرشادات التي يجب إتباعها لتأمين الحساب.

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