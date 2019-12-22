شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتمكن من شحن 3.5 مليار منتج عبر شبكتها الخاصة خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمازون أنها تمكنت من شحن 3.5 مليار منتج لعملاء على مستوى العالم هذا العام من خلال شبكتها للتوصيل الداخلي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتعتبر أمازون، بفضل شبكتها المتنامية من طائرات التسليم والشاحنات والشاحنات الصغيرة، بمثابة تهديد محتمل طويل الأجل لشركات التوصيل على غرار FedEx Corp وUnited Parcel Service Inc.

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وكانت شركة FedEx قد أنهت هذا الصيف علاقتها مع أكبر تاجر تجزئة عبر الإنترنت في العالم، فيما تواصل UPS تقديم ملايين الشحنات إلى Amazon، والتي قالت إنها تتولى الآن تسليم حوالي نصف شحناتها حول العالم.

فيما قدر تحليل مورغان ستانلي من الأسبوع الماضي أن شركة أمازون لوجيستك قدمت حوالي 20 ٪ من شحنات الشركة في العام الماضي وحوالي 46 ٪ في عام 2019 حتى أغسطس، فيما قدرت الوساطة أن شبكة تسليم Amazon ستنقل 6.5 مليار شحنة بحلول عام 2022، أكثر من UPS عند 5 مليارات وFedEx عند 3.4 مليار، فيما أوضحت أمازون أن لديها الآن حوالي 150 محطة تسليم أمريكية توظف أكثر من 90،000 شخص.