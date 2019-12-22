شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارتك الذكية معرضة لخطر الهجمات الإلكترونية لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون سيارتك معرضة لخطر الهجمات الإلكترونية، حيث يكشف العلماء عن ثغرات فى الأنظمة التى تسمح للهاكرز بسرقة البيانات أو حتى الاستيلاء على سيارتك الذكية، فإن هذه السيارات قد تجعل حياتنا أسهل على الطريق، ولكن يتم اختراقها بسهولة من جانب مجرمي الإنترنت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقد وجد العلماء ثغرات فى هذه الأنظمة التى تسمح للانحرافات الرقمية بالوصول إلى بياناتك أو ما هو أسوأ من ذلك وهو السيطرة على السيارة.

وتعد أول ثغرة هى عندما يقوم المستخدمون بتوصيل هواتفهم الذكية بسيارتهم الذكية، وهو باب مفتوح للمتسللين لخرق أنظمة المركبات، وكذلك تسمح ثغرة أخرى للمستخدمين بالوصول إلى ميزات من أجل السيطرة على النظام، وقد تؤدي في النهاية إلى تعطل السيارة.

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ويدعو الخبراء الآن شركات صناعة السيارات إلى إصدار تحديثات مستمرة للبرنامج من أجل وضع حد لانتهاكات البيانات وإنقاذ الأرواح.

ويعمل مجموعة من الباحثين من جامعة ولاية ميشيجان (MSU) ، الذين طبقوا نظرية العدالة الجنائية على المركبات الذكية على الكشف عن هذه الثغرات.

وقال توماس هولت، أستاذ العدالة الجنائية في جامعة ولاية ميشيجان: "الأمن السيبراني الآلي مجال لا نفهمه جيدًا في العلوم الاجتماعية، في حين أن هناك مجموعات من علماء الكمبيوتر والمهندسين يبحثون في بعض القضايا إلا أن الجوانب الاجتماعية وثيقة الصلة بالموضوع وتُخضع للفحص".