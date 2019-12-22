شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يسعى لتطوير نظام تشغيل خاص به .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن شركة فيس بوك تخطط لإنشاء نظام تشغيل خاص بها وذلك لتقليل الاعتماد على شركتى جوجل وأبل وأنظمة تشغيلهما iOS وأندرويد، ففي تقرير صادر عن موقع theinformation، يبحث فيس بوك حاليًا تطوير نظام تشغيل من الألف إلى الياء لأجهزته المادية المستقبلية مثل نظارات الواقع المعزز والواقع الإفتراضى.

وبحسب التقرير، فلا يريد فيس بوك أن تكون أجهزته المختلفة تحت رحمة جوجل خاصة وأنها تعتمد على أندرويد، الأمر الذى يدفعها في النهاية لتطوير نظام تشغيل تدمج فيه كل الخصائص الاجتماعية وتبقى وحدها على اطلاع على بيانات المستخدمين، لكن في نفس الوقت سيظل فيس بوك متواجد على منصة أندرويد كتطبيق.

وأشارالتقرير أن فيس بوك يبحث التعاون مع شركات أخرى لتطوير نظام تشغيل مخصص للواقع المعزز ليشغّل أجهزتها، حيث يسعى فيس بوك للتحكم بكل أجزاء المنظومة، وليس فقط الأجهزة وبرمجياتها.

وكان فيس بوك قد عمل في السر على مشروع يعرف بـ Oxygen منذ حوالي 3 أعوام، والذى يهدف للمساعدة في نشر تطبيقات أندرويد خارج متجر جوجل بلاي، فيما تستثمر فيس بوك بقوة في تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ولديها مقر رئيسي لفريقي هذه التقنيات يتسع لـ 4 آلاف موظف على مسافة قريبة من مقرالشركة الرئيسي، وسيكون هناك عاملين من ولايات أخرى.