شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يعثرون على أقدم أشجار في العالم .. اعرف عمرها كام مليون سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء في جامعة كارديف الأشجار الأحفورية التي يبلغ عمرها 389 مليون سنة في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، ووفقا لمجلة Current Biology، وهذه هي أقدم الحفريات من غابة ما قبل التاريخ، وذلك بحسب وكالة سبوتنيك.

تجدرالإشارة إلى أن الباحثين وجدوا جذر الأشجار الكبيرة محفوظة جيدًا. وفقًا للعلماء، كانت جزءًا من غابة ضخمة نمت هنا في منتصف فترة ديفون (بدأت منذ 419.2 ± 3.2 مليون سنة، وانتهت منذ 358.9 ± 0.4 مليون سنة).

كانت مساحة الغابة المقترحة 3 آلاف متر مربع. نمى فيها نوعين من الأشجار Eospermatopteris و Archaeopteris. الأول ينتمي إلى فئة ذنب الخيل (كنباث)، والثاني كان شبيه السرخس.

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يعتقد العلماء أن نظام الجذر متعدد المستويات للأركيوبتوريات (الأنواع المنقرضة) لعب دورًا مهمًا في تطور الغلاف الجوي. كانت هذه واحدة من النباتات الأولى التي بدأت في التقاط وتجميع ثاني أكسيد الكربون من الجو.

علاوة على ذلك، تكاثرت هذه الأشجار ليس البذور ولكن بأنواع أخرى مثل الفطر وخلص المتخصصون إلى أن أقدم الغابات على هذا الكوكب دمرتها الفيضانات. يدل على هذا اكتشافات في نفس الطبقات أحافير الأسماك.