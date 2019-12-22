شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يحددون مصدر تغذية الثقوب السوداء الهائلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول علماء الفلك إن الثقوب السوداء القديمة قد نمت لتصبح الأجسام الفائقة الموجودة اليوم عن طريق تناولها لخزانات الغاز والغبار قبل 12.5 مليار سنة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فاستخدم فريق من الباحثين الدوليين التلسكوب الكبير جدًا فى تشيلى بالتقاط صور لغذاء الثقب الأسود المحيط بالكوازارات في قلب المجرات المبكرة.

ويقول الفريق إن هذه الإمدادات سمحت للوحوش الكونية أن تنمو بسرعة في وقت كان فيه الكون لا يزال صغيرًا، وإنهم يعتقدون أن نتائجهم تضيف قطعة أساسية في اللغز حول كيفية تكوين البنى الكونية الأولى.

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ويقول الدكتور إيمانويل باولو فارينا من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك في ألمانيا: "وجود هؤلاء الوحوش في الكون المبكر هو لغز".

وتبلغ الثقوب السوداء الفائقة كتلة عدة أضعاف كتلة شمسنا وحتى الآن كان هناك اعتقاد بأنه لم يكن هناك ما يكفي من المواد من حولهم لتغذية نموهم، ولكنهم ربما يكونوا قد نشأوا بعد انهيار النجوم الأولى ويجب أن ينمووا بسرعة كبيرة.

وأضاف الدكتور إيمانويل: "نحن الآن قادرون على إثبات لأول مرة، أن المجرات البدائية لديها ما يكفي من الغذاء للحفاظ على الثقوب السوداء المتنامية وتشكيل النجوم".