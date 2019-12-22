شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن رواد الفضاء الـ11 لبعثات "الفضاء السحيق" .. اعرف من هم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا عن أحدث قائمة لأسماء رواد الفضاء الذين "سيصبحون مؤهلين لرحلات الفضاء"، على حد قولها، بما في ذلك المهمة القمرية المأهولة "أرتميس" وبعثات المريخ في نهاية المطاف.

وتخرج رواد الفضاء ضمن القائمة، بعد عامين ونيف من التدريب استعدادا لاستكشاف الكون، وسيقضي العديد منهم بعض الوقت على المحطة الفضائية الدولية، فيما ستساعد قلة مختارة منهم وكالة الفضاء الأمريكية على بناء القاعدة القمرية التي تأمل ناسا بدء العمل بها عام 2024.

واختارت ناسا 11 رائد فضاء ممن قد يصبحون أول البشر الذين تطأ أقدامهم المريخ، وهم:

- كايلا بارون: ملازم في البحرية الأمريكية

- زينا كاردمان: عالمة أحياء

- رجا شاري: عقيد في سلاح الجو الأمريكي

- ماثيو دومينيك: ملازم أول في البحرية الأمريكية

- بوب هاينز: ضابط برتبة مقدم في سلاح الجو الأمريكي

- وارن هوبورغ: أستاذ مساعد للملاحة الجوية والفضائية

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- الدكتور جوني كيم: ملازم البحرية الأمريكية

- جاسمين موغبيلي: أحد مشاة البحرية الأمريكية

- لورال أوهارا: درجة الماجستير في الملاحة الجوية والفضائية

- الدكتور فرانسيسكو (فرانك) روبيو: مقدم في الجيش الأمريكي

- جيسيكا واتكينز: باحثة في مختبر علوم المريخ (كيوريوسيتي)

وقالت ناسا خلال إعلانها: "أكمل جميع مرشحي رواد الفضاء تدريباتهم على السير في الفضاء، والروبوتات، وأنظمة محطة الفضاء الدولية، واكتساب مهارة بما يتعلق بطائرة T-38، واللغة الروسية".

وأضافت: في الحفل، سيحصل كل مرشح على وسام رائد فضاء بمناسبة تخرجهم من التدريب الأساسي وأهليتهم، ليتم اختيارهم للسفر إلى الفضاء".

وتابعت الوكالة: "بصفتهم رواد فضاء، سيساعدون في تطوير مركبة فضائية، ويدعمون الفرق الموجودة حاليا في الفضاء، وينضمون في النهاية إلى نحو 500 شخص فقط ممن تشرفوا بالذهاب إلى الفضاء".

كما أشارت الوكالة إلى أنها "على وشك إطلاق رواد فضاء من الأراضي الأمريكية على متن مركبة فضائية تجارية أمريكية، وتستعد لإرسال البشر إلى القمر كجزء من برنامج أرتميس". معلنة بذلك، أنها سترسل بالفعل رواد فضاء إلى القمر والمريخ.