كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تأجيل إطلاق هاتف “Razr” القابل للطي من “Motorola” بسب ارتفاع الطلب عن المتوقع

متابعة-سنيار: أعلنت شركة موتورولا أنها أجلت إطلاق هاتفها Razr من أجل ضمان توفير ما يكفي من الهواتف لتلبية الطلب.

وكان من المفترض في الأصل أن تفتح الشركة طلباتها المسبقة في 26 ديسمبر 2019 مع طرح الهاتف للبيع في 9 يناير 2020.

لكن الشركة تقول أنها اضطرت لإعادة “ضبط” موعد إطلاق الهاتف بسبب ارتفاع الطلب عن المتوقع.

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وقالت الشركة في بيان: “منذ إعلانها في نوفمبر، تلقت موتورولا رازر الجديدة اهتماما منقطع النظير من المستهلكين، وقد كان الطلب مرتفعا، وفاق توقعات العرض بسرعة، فقررت شركة موتورولا تعديل العرض المسبق لـ Razr وتوقيت الإطلاق لتلبية طلب المستهلكين بشكل أفضل”.

ولم تقدم موتورولا تاريخا محددا لبيع الهاتف، ولكنها تشير إلى أن التأخير يجب ألا يكون طويلا.

وقالت موتورولا: “نعمل على تحديد الكمية والجدول الزمني المناسبين لضمان وصول المزيد من المستهلكين إلى رازر عند الإطلاق، ولا نتوقع حدوث تحول كبير عن الجدول الزمني للتوفر الأصلي”.