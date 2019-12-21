تحديث EMUI 10 يعمل الآن على أكثر من 10 ملايين جهاز على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إنتقال المزيد والمزيد من الأجهزة إلى EMUI 10، حققت شركة Huawei إنجازًا مهمًا جديدًا يتمثل في تواجد تحديث EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10 الآن على أكثر 10 ملايين جهاز.

يأتي هذا الإعلان مباشرة من رئيس قسم البرمجيات في شركة Huawei، السيد Wang Chenglu. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان لأول مرة عن تحديث EMUI 10 في شهر أغسطس الماضي، وبدأ بشق طريقه لأول مرة إلى سلسلة هواتف Huawei P30 Series في شهر سبتمبر الماضي. وفيما يلي قائمة بالأجهزة التي إنتقلت بالفعل إلى EMUI 10، ولكن خذ بعين الإعتبار أن بعض الهواتف تحمل العلامة التجارية Honor والتي تعمل بروم MagicUI 3.0.

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20X

Huawei Mate 20X 5G

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei nova 5 Pro

Huawei nova 4

Huawei nova 4e

Huawei Mate 20 lite

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 9s

Honor 8X

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 10 Lite

Honor 20i

Huawei MediaPad M6 10.8

Huawei MediaPad M6 8.4

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Maimang 8 (المعروف أيضًا بإسم Huawei P Smart+ 2019)

Huawei Maimang 7 (المعروف أيضًا بإسم Huawei Mate 20 Lite)

يتم إضافة المزيد من الأجهزة إلى هذه القائمة، خذ Huawei Nova 5T على سبيل المثال. الهواتف الأقدم في هذه القائمة هي سلسلة هواتف Huawei Mate 10 Series، والتي تم إصدارها في أواخر العام 2017.