طرازات 5G من Galaxy Note 10 5G/10+ 5G لن تحصل على تحديث Android 10 هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأ كل من Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في تلقي تحديث Android المستقر قبل بضعة أيام. ولكن هذا التحديث كان متوفرًا لطرازات 4G فقط. عندما يتعلق الأمر بـ Galaxy Note 10 5G و Galaxy Note 10+ 5G، فإن الوضع مختلف بعض الشيء، كما إتضح.

لا يزال الهاتفين Galaxy Note 10 5G و Galaxy Note 10+ 5G عالقين في نظام Android 9 Pie، ويبدو أن هذا لن يتغير بحلول نهاية هذا العام. ووفقا لبيان صادر عن Community Manager في منتديات سامسونج، فلن يصل تحديث Android 10 المستقر للهاتفين Galaxy Note 10 5G و Galaxy Note 10+ 5G حتى العام 2020. وتعتذر الشركة عن التأخير وتتعهد بإصدار التحديث لهذين الهاتفين في أقرب وقت فرصة من العام المقبل.

على الرغم من أن سامسونج لم تقدم سببًا لهذا، فنحن نفترض بأن لذلك علاقة بدعم 5G نفسه، وخاصة إذا علمنا أن الهاتف OnePlus 7 Pro 5G وجد نفسه في وضعية مشابهة، فنسخة 4G من هذا الهاتف حصلت بدورها على تحديث Android 10 المستقر منذ فترة، ولكن من غير المقرر أن تحصل نسخة 5G على هذا التحديث حتى العام المقبل.

Advertisements

على أمل أن تنضج تكنولوجيا 5G في العام 2020 وأن يتم إطلاق المزيد من الهواتف التي تدعم هذه التكنولوجيا، فإن مثل هذه الهواتف ستصبح نادرة. حتى ذلك الحين، إذا كنت تمتلك طرازات 5G من الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، فأنت بحاجة إلى التحلي بالصبر.