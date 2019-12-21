أهم برامج إصلاح Windows 10 لعام 2019

يمكنك إستخدام برامج إصلاح Windows 10 حتى تتمكن من إصلاح أعطال النظام المختلفة والمتنوعة التي قد تظهر فجأة نتيجة أي خطأ ممكن أن يحدث داخل النظام نفسه.

يعتبر نظام Windows 10 هو أحدث وآخر أنظمة مايكروسوفت وبالرغم من أن النظام صدر لأول مرة في عام 2015 أي منذ أربعة أعوام تقريباً إلا أنه لازال يحصل على التحديثات التي تجعله يزداد قوة ويصبح إعتمادياً أكثر من السابق.

البرامج التي سنذكرها اليوم هي مجموعة من البرامج التي لا يجب أن تستغنى عنها على الإطلاق أثناء إستخدامك لجهاز الكومبيوتر خاصتك حيث أنها يمكن أن تنقذك وتحميك من عملية إعادة تثبيت نظام التشغيل المتعبة والمرهقة للغاية.

برامج إصلاح Windows 10 :

في البداية يجب عليك أن تتأكد من أنك تمتلك النسخة الأحدث من نظام تشغيل Windows 10، في العادة تقوم مايكروسوفت بتدارك الأمر عندما تكون هناك مشكلة عامة بسبب النظام أو خطأ بسبب الويندوز عند جميع المستخدمين لذا فتأكد في البداية من تحميل التحديث الأخير قبل أن تبحث عن حلول أخرى.

برنامج IOBit Driver Booster :

في الواقع ويندوز 10 هو أفضل ويندوز أصدرته مايكروسوفت عندما يتعلق الأمر بتحديث الأنظمة وتوصيف القطع الجديدة وهو يستفيد من مكتبة عملاقة من التعريفات المسبقة داخل مايكروسوفت.

ولكن في بعض الأوقات تكون هناك مشكلة في هذه المكتبة أو يكون هناك تحديث جديد يقدم حلاً لمشكلة أو يزيد من أداء عتادك، وبدلاً من أن تقوم بالبحث وتحميل كل تحديث لكل قطعة على حدى فيمكنك إستخدام برنامج مثل IOBit Driver Booster الذي يقوم بالبحث وتحميل أحدث النسخ الموجودة لتعريفات وتوصيفات عتادك.

طريقة إستخدام البرنامج سهلة وسيرسل لك تنبيهات بالقطع التي تحتاج إلى تحديث.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا

بالطبع البرنامج يمتلك نسخة مجانية وأخرى مدفوعة والنسخة المدفوعة تقدم الكثير من الإضافات الهامة لذا فكر في شراءها وتوفير الكثير من الوقت على نفسك من خلالها.

برنامج FixWin 10 :

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يقدم هذا البرنامج مجموعة عملاقة من الحلول ولذلك يعد واحد من أفضل برامج إصلاح Windows 10 ، كما أنه يضم مجموعة متنوعة من المشاكل التي يمكنك حلها عن طريق ضغطة واحدة فقط على زر Fix من خلال هذه الضغطة يمكنك حل المشكلة تلقائياً ودون أي تدخل منك بشكل خاص.

في بعض الأوقات قد يطلب منك البرنامج إعادة تشغيل النظام لتتمكن من تطبيق الحل وإصلاحه ولكن هذا أقصى تدخل يمكنك القيام به، بالطبع جميع الحلول والمشاكل تحتوي على شرح لها بجانب المشكلة كما أنها مقسمة إلى أجزاء بحسب المشكلة.

يمكنك تحميل البرنامج من خلال هذا الرابط وهو مجاني بالكامل وتم تصميمه من قبل موقع The Windows Club المشهور.

برنامج Windows Repair :

يعتبر هذا أيضاً من البرامج المجانية المميزة ضمن برامج إصلاح Windows 10 ويقوم بإصلاح مجموعة كبيرة من المشاكل والأعطال المتنوعة التي قد تظهر داخل نظام ويندوز 10 بسهولة.

ينصح المطور بإستخدام الأداة في وضع Safemode ويمكنك بالطبع الدخول إلى من خلال زر خاص موجود داخل البرنامج.

التصليحات التي يقدمها البرنامج تعتني بالكثير من الأمور مثل مشاكل الـ Registry ومشاكل الـ Firewall وملفات النظام بشكل عام وأنصح بإستخدام البرنامج قبل محاولة أي حل آخر فقد يدلك على سبب المشكلة بسهولة.

رابط تحميل البرنامج مجاناً .

بالرغم من أن المجموعة التي نقدمها هنا من برامج إصلاح Windows 10 صغيرة بعض الشيء إلا أنها عملية للغاية ومن النادر أن تجد عطلاً يمكن إصلاحه ولا تغطيه هذه المجموعة من البرامج.

إن لم يفلح معك أي برنامج من هؤلاء – وأنا أشك في هذا – فأنا أنصحك بأن تحاول البحث عن حل خاص بهذه المشكلة بالإسم ورقم المشكلة إن كانت موجودة.

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