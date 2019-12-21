تكنولوجيا: vivo تستعد لإطلاق هاتف جديد خلال فعاليات MWC في 23 من فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Vivo الحدث القادم خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد في برشلونة في 23 من فبراير، حيث تستعد الشركة للإعلان عن إصدار جديد من الهواتف الذكية.
أرسلت شركة Vivo الدعوات الرسمية لمؤتمرها الذي يعقد في شهر فبراير من العام المقبل، إلا أن الدعوات لا تقدم أي تفاصيل حول إصدار الشركة المرتقب الإعلان عنه.
من جانب أخر يظهر في الدعوات الرسمية حرف V بشكل واضح، لذا تشير بعض التوقعات إلى أن الشركة ستقدم إصدارها الأول من الهواتف الذكية القابلة للطي خلال فعاليات المؤتمر.
أيضاً من المتوقع أن تظهر مزيد من التفاصيل في تسريبات جديدة خلال الفترة القادمة، لنتعرف بشكل أوضح على تقنية الشركة التي تنطلق إلى الأسواق خلال الفترة القادمة.
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