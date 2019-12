إشاعة جديدة تكشف لنا عن تفاصيل إضافية حول الكاميرا المقربة للهاتف +Galaxy S11

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S11 Series، بدأت الشائعات والتسريبات في رسم صورة أوضح لما يمكن توقعه.

أما وقد قلنا ذلك، فقد كشف لنا المسرب الصيني الشهير Ice Universe يوم أمس أن تشكيلة Galaxy S11 Series ستمتلك جميعها كاميرات مقربة تستند على مبدأ المنظار تمتاز بدقة 48 ميغابكسل. والآن، كشف لنا نفس المسرب أن الكاميرا المقربة في الهاتف +Galaxy S11 ستوفر تقريبًا بصريًا يبلغ ×10، بينما سيضم الهاتف Huawei P40 Pro كاميرا مُقربة تمتاز بدقة 16 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا يبلغ ×10. وبصرف النظر عن الكاميرا المقربة، فقد تردد كذلك أن الهاتف +Galaxy S11 سيضم كاميرا أساسية تمتاز بدقة 108 ميغابكسل وتستخدم المستشعر 108MP ISOCELL Bright HM1 الجديد كليًا والذي يستخدم تكنولوجيا Nonacell والتي تعمل على دمج 9 بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير لإلتقاط صور عالية الوضوح والتفاصيل في البيئات المنخفضة الإضاءة.

وبالعودة إلى تسريب آخر في الشهر الماضي، كشف لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass أن الهاتف Galaxy S11 سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش، والهاتف +Galaxy S11 شاشة بحجم 6.9 إنش، بينما سيضم الهاتف Galaxy S11e شاشة بحجم 6.2 إنش أو 6.4 إنش. وعلاوة على ذلك، فقد أكد لنا تسريب آخر في الأسبوع الماضي أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

من ناحية أخرى، كشف لنا التسريب الذي حصلنا عليه في الشهر الماضي أيضًا أن الهاتفين Galaxy S11 و +Galaxy S11 سيضمان أربع كاميرات في الخلف علمًا أن دقة الكاميرا الأساسية ستبلغ 108 ميغابكسل. عمومًا، نتوقع أن تظهر المزيد من التفاصيل حول تشكيلة Galaxy S11 Series في الأيام القليلة المقبلة.

S11 + 5x optical zoom 48MP

P40Pro 10x optical zoom 16MP

Two very different approaches