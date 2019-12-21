هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستتبنى تقنية تحريك المستشعر لمنع الإهتزازات

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تحصل هواتف iPhone القادمة في العام المقبل على ترقية كبيرة مقارنة مع هواتف iPhone التي تم إصدارها هذا العام، ولكن يبدو أن أحدث الشائعات تتمحور حول المواصفات الداخلية. ووفقا لبعض المصادر، فيبدو أن هواتف iPhone الجديدة القادمة من آبل ستستخدم تكنولوجيا تحريك مستشعر تثبيت الصورة بدلاً من تقنية التثبيت البصري للصورة التقليدية.

تعتمد هواتف iPhone والهواتف الذكية عمومًا عادة على تقنية التثبيت البصري للصورة، في حين من المتوقع أن تأتي الهواتف القادمة مع تقنية تحريك مستشعر تثبيت الصورة حيث يتحرك المستشعر نفسه لمقاومة الهزات بدلاً من تحريك العدسات.

من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت آبل تقوم بذلك من أجل تحسين أداء الكاميرا أو ما إذا كانت تتطلع إلى توفير بعض المساحة الثمينة وبالتالي تقليص بروز الكاميرا في الخلف. يمكن أن تكون الأسباب مرتبطة بالتكلفة أيضًا. على أي حال، لدينا معلومات قليلة عن تكنولوجيا تحريك المستشعر، لذلك يتعين علينا إنتظارها حتى تتكشف.