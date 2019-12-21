تكنولوجيا: موتورولا تعلن عن تأجيل الموعد المحدد للطلب المسبق لهاتف Razr القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا عن تأجيل موعد تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتفها القابل للطي Razr نتيجة لإرتفاع الطلب على الهاتف من قبل المستخدمين.
كانت شركة موتورولا قد حددت سابقاً يوم 26 من ديسمبر، لبدء تلقي طلبات الحجز المسبق لشراء هاتفها الصدفي القابل للطي Razr، إلا أن الشركة أعلنت عن تأجيل هذا الموعد، كما أكدت على أن جدولها الزمني لبدء شحن الهاتف إلى الأسواق لن يتغير بشكل كبير.
لم تحدد شركة موتورولا موعدها الجديد لبدء تلقي طلبات حجز هاتف Razr القابل للطي، إلا أن الشركة أكدت على تأجيل تلقي طلبات الحجز في الوقت الراهن نتيجة لإرتفاع الطلب على الهاتف.
وتشير التسريبات إلى أن شركة موتورولا لم تتوقع هذا الإقبال على هاتف Razr القابل للطي من قبل المستخدمين، بشكل خاص مع مستوى تسعير الهاتف المرتفع الذي يصل إلى 1500 دولار، والذي يضم معالج كوالكوم المتوسط Snapdragon 710، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية ومواصفات للكاميرة جيدة إلا أنها لا تنافس الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية.
من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن التصميم الصدفي القابل للطي لهاتف Razr كان مصدر جذب لقاعدة كبيرة من المستخدمين لتجربة هذا التصميم الجديد وصغير الحجم في الهواتف الذكية.
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