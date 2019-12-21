Vivo تعتزم الكشف عن هاتف جديد في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 يوم 23 فبراير

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Vivo للتو بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور حدث سيُقام يوم 23 فبراير بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية. كما ترون في الصورة أعلاه، لا توجد معلومات عن الشيء الذي ستُعلن عنه شركة Vivo في هذا الحدث، ولكن إذا كان الحرف V في الدعوة يلمح إلى شيء، فهو يلمح على الأرجح إلى قدوم هاتف قابل للطي من نوع ما. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون مجرد نسخة مُنمقة من الحرف V في إسم الشركة ” Vivo “.

حتى مع عدم وجود مزيد من التفاصيل أو مزيد من الأدلة، فمن المهم الإشارة إلى أن شركة Vivo لا تعقد أحداث مثل هذه عادة في المؤتمر العالمي للجوال MWC، لذلك نحن نتوقع أن تقوم الشركة الصينية بالإعلان عن منتج مهم في هذا الحدث المقرر عقده في العام المقبل. هذه كلها تكهنات، فنحن لا نعرف في الواقع ما سيتم عرضه في ذلك اليوم. ومع ذلك، نحن سنراقب الوضع وسنخبركم عن أحدث إبتكارات ومنتجات Vivo.