الكاميرا المقربة للهاتف Huawei P40 Pro ستوفر تقريبًا بصريًا يبلغ ×10

فاطمة أيت طالب - دبي - سنشهد إثارة كبيرة في أوائل العام المقبل لأنه من المفترض أن نرى وصول كل من Huawei P40 Series و Galaxy S11 Series. يبدو أن مظهر كلا التشكيلتين سيكون مماثلا تقريبًا، على الأقل من الخلف. لقد سمعنا مؤخرًا أن Galaxy S11 سيحصل على كاميرا مُقربة توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×5، والآن قرر المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo أن يلقي بعض الضوء على ما يمكننا توقعه من الهاتف Huawei P40 Pro.

في الواقع، لقد ذكر هذا المحلل أن الكاميرا المقربة في الهاتف Huawei P40 Pro ستُوفر تقريبًا بصريًا يصل إلى ×10 على عكس الهاتف Huawei P30 Pro الذي يوفر تقريبًا بصريًا يبلغ ×5. هذا، مقترنًا بمجال رؤية ممتد، سينتج عنه في نهاية المطاف لقطات مُقربة بمعدل ×10 في الهاتف Huawei P40 Pro بدقة 8 ميغابكسل. وقيل كذلك أن فتحة العدسة في هذه الكاميرا المقربة سيبلغ 4.0.

من ناحية أخرى، الهاتف Huawei P40 سيضم بدوره كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار، فقط في هذه الحالة سيبلغ التقريب البصري ×5 على غرار الكاميرا المقربة للهاتف Galaxy S11، ولكن هاتف سامسونج سيتفوق على هاتف Huawei عندما يتعلق الأمر بدقة اللقطات المقربة.