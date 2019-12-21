Siri هو على ما يبدو المساعد الرقمي الأكثر إنتشارًا في العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الرقمية، فبإمكانك إستخدام العديد من المساعدات الرقمية بدءًا من Siri و Google Assistant و Alexa وصولا إلى Cortana والعديد من المساعدات الرقمية الأخرى إعتمادًا على الهاتف ونظام التشغيل الذي تستخدمه. ولكن إذا كان هناك لقب ” المساعد الرقمي الأكبر في العالم “، فهل Siri سيكون بالضرورة إسمًا يتبادر إلى الذهن؟

يبدو أن هذا هو الحال، وفقا لشركة Futuresource المتخصصة في بحوث السوق، فهي تقول أن Siri هو أكبر مساعد رقمي في العالم حيث حصل على 35 في المئة من سوق المساعدات الرقمية على الصعيد العالمي. وكما أوضح موقع iMore، فهذا الأمر يبدو منطقيًا عندما تفكر في حقيقة أن Siri يتم شحنه مع كل منتج من منتجات آبل.

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يتضمن ذلك أجهزة مثل iPhone و iPad و Apple Watch و HomePod و Mac. أيضًا، بناءً على هذا المنطق، ليس من المفاجئ حقًا معرفة أن Cortana من مايكروسوفت يأتي في المرتبة الثانية بحصة سوقية تبلغ 22 في المئة نظرًا للعدد الهائل من حواسيب الويندوز الموجودة في السوق اليوم.

إذا كان ذلك دقيقًا، فمن المثير للإهتمام حقًا أن نرى Siri يقود الطريق. كنا نفترض بسهولة أن Google Assistant قد يكون في المقدمة بسبب حقيقة أن الأندرويد هو نظام التشغيل المهيمن عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية، ولكن يبدو أننا كنا مخطئين.