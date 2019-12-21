وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

حظرت البحرية الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع تطبيق تيك توك TikTok للتواصل الاجتماعي من الأجهزة المحمولة التي تصدرها الحكومة، قائلة: إن تطبيق الفيديو القصير الشهير يمثل تهديدًا للأمن السيبراني، وأوصت وكالة أنظمة معلومات الدفاع بعدم تثبيت جميع موظفي وزارة الدفاع للتطبيق الصيني الصنع على هواتفهم وإلغاء تثبيته إذا كان مثبتًا على أجهزتهم.

وظهرت نشرة صادرة عن قيادة شبكة الحرب البحرية في سوفولك قبل عدة أيام على صفحة فيسبوك تخدم أعضاء الجيش، قائلة: إن البحارة ومشاة البحرية الذين يستخدمون أجهزة محمولة تصدرها الحكومة ولديهم تيك توك ولم يزيلوا التطبيق سيتم حظرهم من الوصول إلى شبكة إنترانت التابعة لسلاح القوات البحرية.

هذا ولم تفصح البحرية الأمريكية عن المخاطر التي يمثلها التطبيق، لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكولونيل أوريا أورلاند Uriah Orland قال في بيان: تم اتخاذ هذا القرار بناءً على تقييمات تهديدات الأمن السيبراني، وهو يتوافق مع جهود الأسطول العاشر للتصدي بشكل استباقي للتهديدات الحالية والناشئة دفاعًا عن شبكاتنا.

وأضاف “التهديدات التي تشكلها وسائل التواصل الاجتماعي ليست فريدة من نوعها بالنسبة لتطبيق TikTok، ويجب أن يتوخى موظفو وزارة الدفاع الحذر عند إنشاء أي منشور لوسائل التواصل العامة أو الاجتماعية”.

ويحظى تيك توك بشعبية كبيرة لدى المراهقين الأمريكيين، لكنه يخضع في الأشهر الأخيرة للتدقيق من قبل المنظمين والمشرعين الأمريكيين، حيث فتحت الحكومة الأمريكية تحقيقًا أمنيًا قوميًا مع شركة بايت دانس ByteDance صاحبة تطبيق تيك توك بسبب صفقة بقيمة مليار دولار لشراء تطبيق Musical.ly لوسائل التواصل الاجتماعي الأمريكي.

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كما صدرت تعليمات في الشهر الماضي إلى طلاب الجيش الأمريكي بعدم استخدام تيك توك، بعد أن أثار السيناتور تشاك شومر Chuck Schumer مخاوف أمنية بشأن استخدام الجيش للتطبيق الصيني TikTok خلال فترة التجنيد.

وقال متحدث باسم البحرية الأمريكية: إن أفراد البحرية الذين يستخدمون الأجهزة الذكية التي تصدرها الحكومة يسمح لهم عمومًا باستخدام التطبيقات التجارية الشائعة، بما في ذلك تطبيقات التواصل الاجتماعي الشائعة، لكن يتم من وقت لآخر حظر برامج محددة تمثل تهديدات أمنية، دون أن يقدم أمثلة على التطبيقات المسموح بها أو تلك التي تعتبر غير آمنة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكولونيل أوريا أورلاند أن رسالة التوعية عبر الإنترنت التي تم إرسالها في 16 ديسمبر تحدد المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام تطبيق تيك توك، كما تحدد الإجراءات المناسبة للموظفين الواجب اتخاذها لحماية معلوماتهم الشخصية، مضيفًا أن الرسالة لن تمنع نشر المعلومات التي يحتمل أن تكون معرضة للخطر، لكن يمكن أن تحول دون جمع معلومات إضافية.

وتحث وكالة أنظمة معلومات الدفاع موظفي وزارة الدفاع على البحث في تاريخ الشركة وملكيتها لأي اتصالات أو ملكية أجنبية مشبوهة قبل تنزيل أي تطبيقات، كما توصي أيضًا موظفي وزارة الدفاع بمراقبة هواتفهم الشخصية وأجهزة أفراد الأسرة بحثًا عن رسائل نصية ورسائل فورية ومكالمات ورسائل بريد إلكتروني غير مألوفة وغير مرغوب فيها، مع حذفها على الفور.