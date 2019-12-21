النسخة الأرقى من Mac Pro 2019 أصبحت أكثر تكلفة الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تم إطلاق Mac Pro 2019، إتضح أنه إذا كنت تريد الحصول على النسخة الأكثر تقدمًا من هذا الحاسوب والمزود بأفضل المواصفات التقنية، فسوف يتوجب عليك دفع حوالي 53 آلف دولار أمريكي. إذا كنت تعتقد أن ذلك مُكلف بالفعل، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن النسخة الأرقى من Mac Pro 2019 أصبحت الآن أكثر تكلفة من ذي قبل.

هذا بسبب قيام شركة آبل بإضافة خيار الحصول على هذا الحاسوب مع ذاكرة تخزينية من نوع SSD بسعة 8 تيرابايت. تكلف هذه الترقية 2600 دولار إضافية. قبل ذلك، كان الحد الأقصى من الذاكرة التخزينية التي يمكن للعملاء الحصول عليها هو 4 تيرابايت، الأمر الذي سيُكلف العملاء مبلغًا إضافيًا قدره 1400 دولار أمريكي، لذلك يبدو أنه إذا قررت شراء 8 تيرابايت، فسوف تدفع 1200 دولار إضافية، وبذلك يصل السعر الإجمالي للنسخة الأرقى من Mac Pro 2019 إلى حوالي 54 آلف دولار أمريكي.

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ومع ذلك، يجب أن نشير إلى أن الأمور قد تُصبح أكثر تكلفة لأن شركة آبل ذكرت سابقًا أن هناك خططًا لإضافة AMD Radeon Pro W5700X وإثنتين من AMD Radeon Pro W5700X كخيارات إضافية على مستوى بطاقات الرسوميات، مما يعني أن السعر الإجمالي يجب أن يرتفع إلى أبعد من ذلك في المستقبل.

لا توجد معلومات عن متى ستأتي هذه الخيارات، ولكن الخبر السار هو أن Mac Pro 2019 عبارة عن حاسوب قابل للترقية، لذا فإن ترقية مكوناته ستكون عملية سهلة نسبيًا في المستقبل إذا قررت القيام بذلك.