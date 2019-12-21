تكنولوجيا: Oppo تقدم قريباً هاتف Find X2 بميزة دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتف Find X2 في الربع الأول من العام المقبل، وفي أحدث التسريبات التي جاءت حول الهاتف أشير إلى خطط Oppo لدعم الهاتف بميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

نشرت تسريبات مصورة حول هاتف Find X2 على Weibo، تكشف عن ترقية جديدة في ميزة الشحن تقدم من Oppo في هذا الإصدار، فعلى غرار الإصدار الأول Find X الذي حصل على ترقية في تقنية الشحن السريع من بين مميزات أخرى، تتجه Oppo لدعم الإصدار القادم Find X2 بترقية كبيرة في ميزة الشحن اللاسلكي.

ولقد قدمت شركة Oppo عرض حي سابق لتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 30W في نموذج من الشركة، ومن المتوقع أن تحقق قدرة 50W الريادة لإصدارات Oppo من الهواتف الذكية في تقنية الشحن اللاسلكي، إلا أن دعم أحد هواتف Oppo بهذه القدرة الكبيرة في الشحن اللاسلكي لا يمكن التأكيد عليه في الوقت الحالي.

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يذكر أن تقنية الشحن اللاسلكي لم يتم ترقيتها بشكل كبير في إصدارات عمالقة تصنيع الهاتف حتى الآن، لذا حتى مع إطلاق Oppo لهاتف يدعم تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 30W ستكون ترقية تقدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية.

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