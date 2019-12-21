هواتف آيفون لعام 2020 سوف تحصل على تقنية مهمة للتثبيت البصري

أفاد تقرير نشره موقع Digitimes اليوم الجمعة بأن شركة آبل تخطط لإطلاق هواتف آيفون لعام 2020 مع تقنية أكثر تقدمًا لخاصية التثبيت البصري.

وتدعم شركة آبل منذ سنوات تقنية التثبيت البصري للصورة، التي تعتمد على عنصر العدسات لتثبيت الصورة، ولكن التقنية الجديدة سوف تعتمد على عنصر حساس التصوير داخل وحدة الكاميرا مباشرةً.

وليس من الواضح حتى الآن كيف ستسهم هذه التقنية في تحسين جودة الصورة، كما أنه ليس من الواضح كيف ستغير آبل المكونات الداخلية لهواتف آيفون لتقديم التقنية الجديدة.

يُشار إلى أن هواتف آيفون 11، وآيفون 11 برو تدعم تقنية التثبيت البصري لكاميرتي التقريب والزاوية العريضة، ولكن عدسات التصوير الفائق العرض لا تدعم هذه التقنية.

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ويُتوقع أن يحصل الجيل القادم من هواتف آيفون على ترقيات مهمة. فإلى جانب دعم تقنية الجيل الخامس 5G، سوف تحصل الهواتف على إعادة تصميم تجعلها شبيهة بهواتف آيفون 4 مع حواف مستوية.

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وبحسب التسريبات السابقة، فإن هواتف آيفون لعام 2020 سوف تأتي جميعها مع شاشة OLED مع تغيير في القياسات. وذكر المحلل (مينج-تشي كو) – الذي يعد صاحب أشهر التسريبات المتعلقة بشركة آبل – في أحدث تقرير له أن آبل تعتزم إطلاق أربع هواتف آيفون جديدة خلال 2020، وسوف يمتاز الإصدار الأعلى منها بأربع كاميرات إحداها للتصوير الثلاثي الأبعاد بغية دعم تقنية الواقع المعزز.