أوبو تعلن رسميًا عن هاتفي Oppo A91 و Oppo A8

كشفت شركة أوبو اليوم الجمعة عن هاتفين ذكيين من سلسلة (أوبو أي) Oppo A، وهما: (أوبو أي91) Oppo A91، و(أوبو أي8) Oppo A8 اللذان يمتازان بسعر اقتصادي مقارنةً بالمواصفات.

يقدم (أوبو أي91) شاشة من نوع AMOLED قياسها 6.4 بوصات ودقتها 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، وهي تحتوي على قطع أو نتوء للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، كما تمتاز الشاشة بأن حساس البصمة يأتي تحتها.

ويحتوي الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع MediaTek Helio P70، ويقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

ويمتلك (أوبو أي91) أربع كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير العريض، وبدقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق، و2 ميجابكسل للكاميرا الرابعة المخصصة للتصوير القريب جدًا (ماكرو).

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وتأتي بطارية الهاتف بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0 باستطاعة 30 واط. وبرمجيًا يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 6.1 القائمة على الإصدار 9 (باي) من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

ويتوفر هاتف (أوبو أي91) بثلاثة ألوان: الأزرق الداكن، والأحمر، والأزرق المتدرج، وسوف يتوفر مبدئيًا في الصين بسعر يعادل 285 دولارًا أمريكيًا. على أن يبدأ شحنه اعتبارًا من 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

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أما هاتف (أوبو أي8) فهو يقدم شاشة من نوع IPS قياسها 6.5 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، وعلى غرار (أوبو أي91) تحتوي الشاشة قطعًا يتضمن الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. أما الكاميرات الخلفية، فهي ثلاث كاميرات، بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للثانية، والثالثة. وعلى ظهر الهاتف أيضًا يوجد حساس البصمة.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع MediaTek Helio P35 مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة بسعة 128 جيجابايت. وتأتي البطارية بسعة 4,320 ميلي أمبير/ساعة، ولكنها لا تدعم تقنية الشحن السريع. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 6.1.

ويأتي (أوبو أي8) باللونين الأسود، والأزرق، وبسعر يعادل 170 دولارًا، وهو متاح الآن للحجز على موقع الشركة في الصين، على أن يبدأ شحنه اعتبارًا من 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

هذا ولا معلومات عن موعد طرح هاتفي (أوبو أي91)، و(أوبو أي8) الجديدين في الأسواق العالمية.