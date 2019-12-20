شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد فشلها بلوغ المحطة الفضائية.. الكبسولة ستارلاينر تعود للأرض خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الكبسولة الفضائية التي تحمل اسم "ستارلاينر" لقاعدتها مرة أخري في الأرض، بعد فشلها في تحقيق هدفها بالوصول لمحطة الفضاء الدولية.

وبحسب ما أعلنت عنه "بوينج" المصنعة للكبسولة الفضائية، فأن "ستارلاينر" تعود للأرض فى غضون 48 ساعة بدون تحقيق هدفها الاساسي، وهو ما يعد فشل ذريع لوكالة ناسا، بعد أن تم اطلاق الكبسولة صباح يوم الجمعة من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا.

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وأرجحت الشركة المصنعة للكبسولة، أن سبب فشلها في بلوغ محطة الفضاء الدولية، هو تعرضها لعطل معلوماتي في عداد الوقت منذ الانطلاق، بعد انفصالها عن الصاروخ، وهو ما توصل إليه جيم برايدنستاين مدير وكالة الفضاء الأمريكية.

وأشار مدير وكالة الفضاء الأمريكية في تقريره، ان نطام القيادة التلقائية للكبسولة اعاد التموضع بعد استهلاك المركبة لكميات كبيرة من الوقود، وهو ما اضطرها للعودة مرة أخرى للأرض بعد محاولات عديدة في إعادة دقة التوقيت مرة أخرى.