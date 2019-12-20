شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 حيل خفية تؤمن لك دردشة آمنة على واتس آب".. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تقارير الاختراق الأخيرة، قلق عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتس آب"، ما جعلهم يبحثون مجددا عن "الدردشة الآمنة"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وكانت "واتس آب" تتباهى طوال سنوات بأنها تطبيق التراسل الوحيد الذي يطبق تشفير "من النهاية إلى النهاية"، الذي لا يتيح لأي طرف ثالث الاطلاع أو اختراق أي دردشة ثنائية.

ولكن بعد تقارير الاختراق المتتالية، باتت تلك التقنية ليست آمنة بصورة كاملة، لذلك قدمت شبكة "نيوز 18" مجموعة من الحيل السحرية، التي تضمن للمستخدم "دردشة آمنة" عبر واتس آب.

وجاءت تلك الحيل على النحو التالي:

1- الحظر: دوما ما يكون هناك مستخدم أو مجموعة من المستخدمين مصدر "الخطر"، في إرسالهم روابط مشبوهة أو رسائل مزعجة، تشكل تهديدا على خصوصية المستخدم.

لذلك نصح التقرير بضرورة حظر المستخدم أو المستخدمين الذين يشكلون خطرا على الشخص، ومنعه من إرسال أي رسائل لك عبر واتس آب.

ومن أجل تطبيق تلك الخاصية يمكن اتباع الآتي:

- حدد اسم الشخص الذي تريد حظره على واتس آب.

- انقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا في نافذة الشاشة.

- حدد خيار "المزيد"، وانتقل إلى خيار "الحظر".



2- القفل البيومتري: - لمستخدمي "آي أو إس" على هواتف "آيفون" ستجد خيار "الحظر" الثاني في صفحة إعدادات المستخدم.2- القفل البيومتري: يمكنك أن تضيف طبقة أمان إضافية على حسابك عبر "واتس آب"، والتي تمنع أي شخص متطفل من قراءة رسائلك، بأن تجعل تطبيق "واتس آب" لا يفتح ولا يتم تشغيله إلا عن طريق "بصمة الأصبع" أو "بصمة الوجه".

ولتفعيل تلك الخاصية يمكن اتباع الآتي:

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- انتقل إلى خيار الإعدادات عبر "واتس آب"، واضغط على خيار "الحساب".

- اذهب بعدها إلى خيار "الخصوصية"، ثم حدد خاصية "تمكين قفل بصمة الأصبع أو بصمة الوجه (فيس آي دي).

​3- من يمكنه رؤية صورتك أو حالتك: يمكن من خلال واتس آب، اختيار من يمكنه رؤية صورتك أو حالتك، عن طريق 3 خيارات رئيسية: "الكل" أو "جهات الاتصال الخاصة بي" أو "لا أحد".

لتفعيل تلك الميزة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى خيار "إعدادات" واتس آب، ثم اضغط على أيقونة "الحساب"، واذهب بعدها إلى خيار "الخصوصية".

- اضغط على صورة الملف الشخصي، ثم اختر واحدا من الخيارات الثلاث المذكورة سابقا.

4- من يمكنه إضافتك إلى مجموعات واتس آب: مجموعات "واتس آب" دوما هي مدخل كل الشرور لحسابك، لكونها المدخل الرئيسي لأي متطفلين أو عمليات تجسس، أو إضافة برمجيات خبيثة إلى حسابك، لذلك يمكنك التحكم فيمن يمكنه إضافتك إلى مجموعات واتس آب، لواحد من الخيارات الثلاثة "الكل" أو "جهات الاتصال الخاصة بي" أو "لا أحد".





​5- تعطيل ميزة "قراءة الرسائل": ​5- تعطيل ميزة "قراءة الرسائل": دوما ما تكون "العلامة الزرقاء" اللعينة، مصدر إزعاج لعدد كبير من المستخدمين، كونها تظهر أنهم قرأوا الرسالة في وقت قد لا يرغب المستخدم بالرد، لذلك قد يمنح تعطيلها مساحة "أمان" و"خصوصية" ضرورية لمستخدم "واتس آب".

لتفعيل تلك الميزة يمكن اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى خيار "إعدادات" واتس آب"، ثم اضغط على "الحساب"، وبعدها خيار "الخصوصية".

- ثم اختار خيار "قراءة وصول الرسالة" أو عدم تفعيلها.