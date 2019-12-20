كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Aurora” … بطانية جديدة موزونة بالنحاس داخل نسيجها للمساعدة في “الشفاء والتطهير”

متابعة-سنيار: “Aurora” عبارة عن بطانية جديدة موزونة بالنحاس داخل نسيجها للمساعدة في “الشفاء والتطهير” بالإضافة إلى توفير تأثيرات البطانية الموزونة.

“أورورا توفر كل الراحة الطبيعية من الإجهاد والقلق والاكتئاب والأرق بسهولة.

لقد اعترف المجتمع الطبي بفوائد البطانيات الموزونة لسنوات، ونشرت العديد من الدراسات حول كيف يمكن للبطانيات الموزونة أن تقلل من الإجهاد وتحسن من النوم والاسترخاء.

تعمل البطانيات الموزونة من خلال علاج موثق جيدًا يسمى تحفيز الضغط باللمس العميق، وهذه طريقة علاجية تغير فعليا الطريقة التي يعمل بها الجهاز العصبي.

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عن طريق الضغط على الجسم، فأنت تخبره أنك آمن ومأمون، ويؤدي هذا إلى تحول الجهاز العصبي إلى وضع “الاسترخاء والتجديد”، مما يتيح لك الاسترخاء واستعادة الطاقة بسرعة وبشكل طبيعي.

وسيؤدي تحسين نوعية النوم إلى سلسلة من ردود الفعل التي تؤثر على صحتك الجسدية والعقلية بطرق لا حصر لها – ولكن فقط إذا تم ذلك بشكل طبيعي.

بطانية “Aurora” متاحة للدعم على منصة التمويل الجماعي Kickstarter، وقد تمكنت من حصد 45,226 دولار، وهو أضعاف هدف مطوريها، بفضل 234 داعم، مع بقاء 51 يوما على نهاية حملتها.