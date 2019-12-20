الهاتفين OnePlus 6/6T يحصلان على تحديث جديد يجلب معه خيار إخفاء قطع الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة OnePlus اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T اللذان تم إصدارهما في العام 2018. هذا التحديث الجديد يحمل الإصدار OxygenOS 10.3.0 ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر نوفمبر. وبصرف النظر عن الإصلاحات الأمنية لشهر نوفمبر، فهذا التحديث الجديد يقوم أيضًا بإصلاح مجموعة من الأخطاء وتعزيز أداء وإستقرار نظام التشغيل، فضلا عن إعادة خيار إخفاء القطع الصغير الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وهو الخيار الذي يمكن الوصول إليه من خلال الذهاب إلى Settings ثم إلى Display، والذهاب بعد ذلك إلى Notch Display Menu.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.