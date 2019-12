حصاد 2019.. أبرز ما قدمته سامسونج للمستخدمين خلال العام 

شهدت شركة سامسونج الكثير من الأحداث خلال عام 2019؛ بعضها يقع ضمن قائمة الإنجازات، حيث أطلقت الكثير من المنتجات والخدمات الجديدة للمستخدمين أبرزها هواتف Galaxy S10 التي تمثل أكبر تغيير في التصميم لهذه السلسلة في السنوات القليلة الماضية، كما أنها تضم العديد من المزايا المتطورة.

والبعض الآخر من هذه الأحداث يقع تحت قائمة الإخفاقات، وأبرزها مشكلة هاتفها القابل للطي Galaxy Fold الذي أعلنت عنه خلال شهر فبراير، وظلت تعالج في عيوب تصميمه لشهور طويلة، ولم تتمكن من إطلاقه إلا في نهاية شهر سبتمبر على نطاق محدود.

عقدت سامسونج 4 أحداث رئيسية خلال العام هي:

سنستعرض اليوم أبرز ما قدمته سامسونج للمستخدمين خلال عام 2019:

بدأت سامسونج عام 2019 مبكرًا؛ حيث أعلنت يوم 4 يناير عن ثلاث شاشات جديدة للحواسيب المكتبية، هي: شاشة Space Monitor ذات التصميم المرن، وشاشة CRG9 المصممة لعشاق الألعاب، وشاشة UR59C المنحنية بدقة 4K UHD والتي تعتبر مثالية لصناع المحتوى.

وتمتاز شاشة Space Monitor بتصميمها الحديث والمرن الذي يسمح بتحريكها وتغيير زاوية ميلها، وتأتي بمقاس 27 بوصة وبدقة QHD، كما يوجد نسخة أخرى منها بمقاس 32 بوصة وبدقة 4K UHD.

بينما تأتي شاشة CRG9 بمقاس 49 بوصة، وتمتاز بأنها توفر معدل تحديث عالي يصل إلى 120 هرتزًا، أما الثالثة UR59C فهي شاشة منحنية بمقاس 32 بوصة وبدقة 4K، وتدعم ما يصل إلى مليار لون.

أعلنت سامسونج يوم 7 يناير عن عقدها صفقة مع شركة آبل لتقديم تطبيق iTunes على أجهزة التلفزيون الذكية التابعة لها، ما يتيح لعملائها الاستمتاع بالأفلام والعروض التلفزيونية وشرائها. كما شملت الصفقة دعم تقنية AirPlay 2، التي ستسمح لمالكي أجهزة آيفون ببث المحتوى من أجهزتهم إلى تلفزيونات سامسونج.

تعتبر سامسونج أحد أهم الشركات التي ينتظر الجميع عروضها في معرض CES 2019، وقد أعلنت خلال فعاليات اليوم الأول 9 يناير عن حاسوب الألعاب المحمول Notebook Odyssey الذي تستهدف به عشاق الألعاب.

يأتي الجهاز بشاشة مقاسها 15.6 بوصة بدقة 1920×1080 بكسلًا، وتمتاز بمعدل التحديث العالي الذي يبلغ 144 هرتزًا، مع دعم تقنية الألعاب G-Sync. ويعمل الجهاز بمعالج الجيل الثامن من إنتل Intel Core i7، وبطاقة رسوميات NVIDIA GeForce RTX 2080.

أعلنت سامسونج خلال مشاركتها في معرض CES 2019 أيضًا عن حاسوب Notebook 9 Pro الذي يأتي بشاشة من نوع LED مقاسها 13.3 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسلًا، تعمل باللمس مع قلم إلكتروني ومستشعر بصمة.

ويعمل الجهاز بمعالج الجيل الثامن من إنتل Intel Core i7 مع بطاقة رسوميات Intel UHD 620، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وبطارية قدرتها 55 واط/ساعة تدعم تقنية الشحن السريع.

أعلنت سامسونج خلال معرض CES 2019 أيضًا عن حاسوب Notebook Flash الذي يأتي بشاشة من نوع LED مقاسها 13.3 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسلًا.

يتوافر الجهاز بخيارين من معالجات إنتل Celeron N4000، أو Pentium Sliver N5000، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع eMMC بسعة 64 جيجابايت.

أطلقت سامسونج يوم 22 يناير أصغر مستشعر صور عالي الدقة (ISOCELL Slim 3T2) المخصص للهواتف ذات الشاشة الكاملة، والذي يتيح التقاط صور بدقة 20 ميجابكسل لكل من الكاميرات الأمامية والخلفية للهواتف متوسطة المواصفات.

ويوفر هذه المستشعر الدقة العالية للألوان من خلال الاعتماد على تقنية ISOCELL Plus من سامسونج التي تُمكن المستشعرات من التقاط واستيعاب المزيد من معلومات الضوء من أجل إعادة إنتاج ألوان دقيقة حتى مع وحدات البكسل التي يقل حجمها عن ميكرومتر واحد.

أعلنت سامسونج يوم 29 يناير عن هاتفي Galaxy M10 وGalaxy M20 لاستهداف جيل الألفية بمواصفات جيدة، وسعر مناسب.

يأتي الهاتفان بشاشة Infinity-V الكبيرة المتميزة بالنتوء الصغير Teardrop، والكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 13 ميجابكسل، والثانية بدقة 5 ميجابكسل واسعة الزاوية، وبطاقة SIM مزدوجة، ودعم ميزة فتح قفل الهاتف بواسطة التعرف على الوجه، ودعم منفذ السماعات التقليدي 3.5 مم.

يأتي هاتف Galaxy M20 بشاشة من نوع IPS LCD بمقاس 6.3 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل تعمل أيضًا ككاميرا مخصصة للتعرف على الوجه. كما يدعم مستشعر بصمات الأصابع في الجهة الخلفية.

بينما يأتي Galaxy M10 بشاشة من نوع IPS LCD بمقاس 6.2 بوصات وبدقة 1520×720 بكسلًا، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل تعمل أيضًا ككاميرا مخصصة للتعرف على الوجه، ولا يتضمن مستشعر بصمات الأصابع.

الجدير بالذكر أن سامسونج أعلنت يوم 18 سبتمبر أيضًا عن هاتف Galaxy M10s الذي يتضمن بعض التحسينات عن سابقه Galaxy M10، بالإضافة إلى هاتف Galaxy M30s الذي يمتاز ببطارية كبيرة تصل سعتها إلى 6000 ميلّي أمبير/الساعة، وشاشة من Super AMOLED، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات – بدقة 48 و8 و5 ميجابكسل – وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

أعلنت سامسونج يوم 15 فبراير عن الحاسوب اللوحي Galaxy Tab S5e الذي حصل على الكثير من التعديلات، ليصبح الجهاز الأخف، والأرقّ من سامسونج حتى الآن، بالإضافة لدعمه العديد من الميزات الذكية.

يحتوي جهاز Galaxy Tab S5e على شاشة 10.5 بوصات، من نوع Super AMOLED، بدقة 2560×1600 بكسلًا، ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 670 من كوالكوم.

أعلنت شركة سامسونج خلال فعاليات حدث Galaxy Unpacked 2019 الذي أُقيم يوم 20 فبراير عن سلسلة هواتف Galaxy S10، والتي تضمنت 4 هواتف جديدة هي: Galaxy S10، وGalaxy S10 Plus، وGalaxy S10E، إلى جانب هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس، ويحمل اسم Galaxy S10 5G.

ونظرًا لمرور عشر سنوات على إطلاق أول هاتف من فئة Galaxy S، فقد أضافت سامسونج العديد من الميزات الجديدة إلى هذه السلسلة، لتتميز الهواتف الجديدة بأنها أنيقة بشكل مذهل، ومليئة بالعديد من المزايا المتطورة.

قدمت سامسونج في هذه السلسلة الشاشات الكبيرة بدون حافات، والكاميرات المتعددة الاستخدامات، والأداء القوي والسريع، والبطارية الكبيرة، مع دعم الشحن السريع اللاسلكي، بالإضافة لدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare، التي تتيح شحن الهواتف، والأجهزة الذكية الأخرى لاسلكيًا من خلال الهاتف.

أعلنت سامسونج أيضًا خلال حدث هواتف Galaxy S10 عن هاتفها القابل للطي Galaxy Fold؛ محددة موعد الإطلاق في 26 أبريل بسعر يبدأ من 1980 دولارًا على أن يكون هناك إصدار LTE وإصدار داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

ولكن في يوم 23 أبريل أعلنت سامسونج تأجيل إطلاق الهاتف من أجل معالجة بعض عيوب التصميم، معلنةً عزمها على تحديد تاريخ الإصدار الجديد في الأسابيع المقبلة، ولكن الأسابيع وصلت إلى عدة شهور، حتى أطلقت الشركة الهاتف خلال شهر سبتمبر في كل من كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة.

كما فتحت أيضًا خلال شهر سبتمبر باب التسجيل المُسبق لشراء الهاتف في 3 دول جديدة، وهي: الهند، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة وقد أصبح متاحًا في هذه البلاد بالفعل وقت كتابة هذا التقرير.

ولكن عند الإطلاق هذه المرة؛ قدمت سامسونج دليل استخدام لهاتف Galaxy Fold، يتضمن تعليمات خاصة يجب تجنبها حتى لا يتعرض الهاتف الذي يصل ثمنه إلى 2000 دولارٍ تقريبًا للتلف والكسر.

يأتي الهاتف بشاشة مدمجة بمقاس 4.6 بوصات، وشاشة كبيرة بمقاس 7.3 بوصات وهي الشاشة الرئيسية التي تظهر أمامك عند فتح الهاتف، وتتوقع سامسونج أن تلبي هذه الشاشة كل ما تحتاج إليه خلال يومك.

أعلنت سامسونج أيضًا خلال حدث هواتف Galaxy S10 عن ساعتها الذكية Galaxy Watch Active؛ التي حصلت على تحسينات كثيرة تجعلها تعمل مع هواتف سامسونج بكفاءة عالية، وتجمع بين كل ميزات الساعة الذكية وجهاز تتبع اللياقة البدنية.

تأتي هذه الساعة بتصميم دائري أنيق، وقد تخلت سامسونج فيها عن الإطار الدوار، واعتمدت بدلًا من ذلك على شاشة الساعة التي تعمل باللمس، مع اثنين من الأزرار الجانبية للتنقل بين الخيارات، وتدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي لشحنها من خلال الهاتف.

كانت المفاجأة الأكبر خلال حدث سامسونج للإعلان عن هواتف Galaxy S10؛ هو الكشف رسميًا عن السماعات اللاسلكية التي طال انتظارها Galaxy Buds والتي تعتبر المنافس المباشر لسماعات آبل اللاسلكية AirPods.

تأتي سماعات Galaxy Buds اللاسلكية بتصميم أنيق، مع تجربة صوت مميزة، وحجم صغير، بالإضافة إلى توفرها بمجموعة متنوعة من الألوان تَشمل: الأسود والأبيض والأصفر. وتضم عددًا من التقنيات المتميزة أبرزها: إمكانية شحن علبتها لاسلكياً عبر هواتف Galaxy S10 من خلال خاصية الشحن اللاسلكي العكسي.

أعلنت سامسونج يوم 25 فبراير عن هاتفين جديدين في سلسلة هواتف (جالاكسي ايه) Galaxy A، ينتميان إلى فئة الهواتف المتوسطة التي تستهدف الشريحة الأوسع من المستخدمين حول العالم، وهما: Galaxy A50 وGalaxy A30.

يمتاز الهاتفان بأنهما يجلبان شاشة Infinity-U ذات النتوء إلى هواتف سامسونج من الفئة المتوسطة، كما أن هاتف Galaxy A50 يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، في حين يضم هاتف Galaxy A30 كاميرا خلفية ثنائية العدسات.

كما يمتاز هاتف Galaxy A50 بأنه يضم حساس بصمة ضمن الشاشة، وهو أول هاتف متوسط المواصفات من سامسونج يقدم هذه الميزة.

يشترك الهاتفان في بعض المواصفات مثل: الشاشة – بمقاس 6.4 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا – والبطارية – بسعة 4000 ميلّي أمبير/الساعة – ولكنهما يختلفان في المعالج، ودقة الكاميرات، وسعة الذاكرة.

أعلنت سامسونج يوم 28 فبراير عن هاتف Galaxy A10 الذي انضم لسلسة هواتف (Galaxy A) وتقدم فيه الشركة بعض مواصفات الهواتف المتقدمة، وذلك بسعر يصل إلى 120 دولارًا فقط.

يضم هاتف Galaxy A10 شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.2 بوصات وبدقة 1520×720 بكسلًا، وكاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية ضمن النتوء بدقة 5 ميجابكسل. ويعمل الهاتف بمعالج Exynos 7884 ثماني النوى.

أعلنت سامسونج يوم 26 مارس عن هاتف Galaxy A70، الذي يقدم التصميم نفسه للهواتف السابقة في سلسلة Galaxy A، ولكنه يمتاز بشاشته الكبيرة، إلى جانب مواصفات قوية أخرى، مثل حساس البصمة ضمن الشاشة، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

يأتي هذا الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED بمقياس 6.7 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسلًا، كما تضم نتوءًا للكاميرا الأمامية في الأعلى.

أعلنت سامسونج أيضًا يوم 27 سبتمبر عن إصدار جديد من هذا الهاتف يحمل اسم Galaxy A70s يتضمن ببعض التحسينات على الكاميرا، والبطارية.

أطلقت سامسونج يوم 29 مارس الحاسوب اللوحي Galaxy Tab A 8.0 نسخة 2019؛ الذي يدعم القلم الإلكتروني S-Pen، ويدعم الجهاز الاتصال الخلوي.

ويتضمن حاسوب Galaxy Tab A 8.0 شريحة اتصال واحدة داعمة لشبكات LTE، مع شاشة WUXGA TFT بقياس 8 وبوصات بدقة 800×1200 بكسلًا. كما يعمل بمعالج Snapdragon 429 رباعي النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

أعلنت سامسونج يوم 5 أبريل عن خدمة ألعاب سحابية جديدة، وذلك عبر تعاونها مع شركة هاتش Hatch الفنلندية للألعاب التابعة لشركة روفيو Rovio المصنعة للعبة الطيور الغاضبة Angry Birds، في محاولة منها لمنافسة خدمة الألعاب Arcade من شركة آبل.

تعتبر Hatch منصة ألعاب سحابية مصممة خصيصًا لشبكات 5G، تسمح للمستخدمين ببث ألعاب كاملة الميزات على الأجهزة المحمولة، وأجهزة التلفاز، بدون تنزيلات، وعمليات شراء داخل اللعبة. وتقدم مكتبة تضم 100 لعبة 5G، يمكن لعملاء سامسونج بثها مباشرة على هواتفهم الذكية.

أعلنت سامسونج يوم 11 أبريل عن هاتف Galaxy A80، والذي يتميز بكاميرا منبثقة دوارة بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل. ويضم شاشة من نوع Super AMOLED بمقياس 6.7 بوصات، وبدقة 1080×2400 بكسلًا، بدون أي نتوء، كما أنه مزود بتقنية Dolby Atmos الصوتية المدمجة لتحسين الصوت، مع سماعات الرأس، أو مكبرات صوت البلوتوث.

أعلنت سامسونج يوم 3 يونيو عن جهازي Notebook 7، وNotebook 7 Force، حيث يأتي حاسب Notebook 7 العادي بحجمين، 13؛ و 15 بوصة، بينما يأتي Notebook 7 Force بحجم 15 بوصة فقط.

ويشبه Notebook 7 بشكل ملحوظ جهاز MacBook من آبل، وهذا على الأرجح ما كانت تسعى إليه سامسونج، وذلك بالنظر إلى أنه يحتوي على لوحة تعقب كبيرة جدًا، خاصةً في طراز 15 بوصة.

أعلنت سامسونج يوم 12 يونيو عن تلفاز The Wall Luxury وهو عبارة عن تلفزيون MicroLED بدقة 8K، وبمقاس 292 بوصة من الزاوية إلى الزاوية. حيث يقدم للمستخدمين مستوى جديد من المشاهدة، وجودة الصورة الفائقة في منازلهم.

وصممت سامسونج التلفاز بحيث لا يتم إيقاف تشغيله أبدًا، بل يتحول إلى لوحة رقمية تناسب احتياجات المالك ومزاجه الشخصي، فعندما لا تكون الشاشة قيد الاستخدام، فإن بإمكان التلفاز عرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، بما في ذلك اللوحات؛ والصور الفوتوغرافية؛ والفيديو؛ والصور القابلة للتخصيص مع إطارات رقمية – والتي تناسب أذواق صاحب المنزل.

أعلنت سامسونج يوم 31 يوليو عن الحاسوب اللوحي Galaxy Tab S6 مع دعم قلمها الإلكتروني (S Pen)، وذلك لمنافسة حاسوب آبل (iPad Pro) وحاسوب مايكروسوفت (Surface Pro).

يضم الجهاز شاشة OLED بقياس 10.5 بوصات، وبدقة 2560×1600 بكسلًا، كما استبدلت نظام تسجيل الدخول عبر التعرف على الوجوه بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، ويعمل الجهاز بمعالج كوالكوم (Snapdragon 855)، وبطارية بسعة 7040 ميلًي أمبير/الساعة تستمر في العمل حتى 15 ساعة.

غيرت شركة سامسونج عادتها في الإعلان عن هواتف نوت (Note) الجديدة هذا العام؛ حيث أعلنت في حدث يوم 8 أغسطس عن هاتفين جديدين في سلسلة هواتف (جالاكسي نوت) بدلًا من هاتف واحد، الأول: هاتف Galaxy Note 10، والثاني: الهاتف الأكبر Galaxy Note 10 Plus.

يشترك الهاتفان في العديد من الميزات أبرزها: مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، والبطاريات ذات السعة الكبيرة وميزة الشحن الفائق السرعة (Superfast)، والمعالج القوي، والقلم الإلكتروني S-Pen المحسن الذي يمكنه التعرف على الإيماءات، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة.

أعلنت سامسونج خلال حدث هواتف نوت أيضًا عن الإصدار الثاني من ساعتها الذكية Galaxy Watch Active 2؛ الذي تضمن بعض التعديلات البسيطة مثل: ترقية الإطار الدوار على الساعة – الذي يُستخدم للتنقل – إلى إصدار رقمي جديد، وأصبحت حواف الساعة الآن حساسة للمس، مما يسمح لك باستخدامها كإطار دوار والتنقل ضمن نظام التشغيل على الساعة.

أعلنت سامسونج خلال حدث هواتف نوت أيضًا عن حاسوبها المحمول Galaxy Book S؛ الذي يتميز بالنحافة الفائقة، وعمر بطارية يصل إلى 23 ساعة.

كما يضم شاشة تعمل باللمس بمقاس 13.3 بوصة، ويعمل بمعالج (Snapdragon 8cx) ثماني النوى المُصنع وفق تقنية 7 نانومتر، ويضم أيضًا قارئ بصمات إصبع مضمن في زر التشغيل للمصادقة عبر ميزة (Windows Hello).

أعلنت سامسونج يوم 29 أكتوبر خلال مؤتمرها السنوي للمطورين 2019 SDC عن حاسوبي Galaxy Book Flex، وGalaxy Book Ion؛ اللذين يشتركان في بعض المواصفات مثل: الشاشة من نوع QLED وبدقة 1920×1080 بكسلًا، ودعم تقنية الشحن اللاسلكي العكسي التي تسمح للمستخدمين بشحن أجهزتهم المحمولة من خلال وضعها على لوحة اللمس بالجهاز.

أعلنت سامسونج خلال مؤتمر SDC 2019 أيضًا عن تصميم جديد لهاتف ذكي قابل للطي – يشبه تصميم هاتف Motorola Razr الجديد الذي أُعلن عنه يوم 14 فبراير – وذلك في محاولة منها لتحسين التصميم الحالي لهاتف Galaxy Fold الذي يعاني فيه المستخدمون من عيوب التصميم.

الجدير بالذكر أن سامسونج واجهت بعض الإخفاقات على مدار العام والتي جاءت كما يلي:

خلال شهر مارس اشتكى عدد من مالكي هواتف Galaxy S10، من وجود عيب برمجي في الجهاز يؤدي إلى استنزاف البطارية بسرعة، وذلك بسبب أن الشاشة تعمل من تلقاء نفسها، حتى وإن كان الجهاز في الجيب أو في حقيبة.

وفي بعض الحالات، تقوم ميزة (انقر للتشغيل) Tape to Wake أيضًا بتشغيل الكاميرا، التي تستهلك كمية أكبر من الطاقة لأن مجموعة كبيرة من المستشعرات تنشط بسبب أن الجهاز يبدو له أنه يعمل في ظروف إضاءة منخفضة.

I attempted to fool the new Samsung Galaxy S10’s ultrasonic fingerprint scanner by using 3d printing. I succeeded.