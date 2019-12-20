- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول صورة لثقب أسود تحصل على إنجاز عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فلقد تطلب الأمر استخدام تلسكوب افتراضي يستخدم مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية حول الأرض، وتعاون أكثر من 200 عالم حول العالم فى هذا الحدث.
أول صورة لثقب أسود
كما أن الإنجاز الرائع المتمثل في تصوير ثقب أسود في مركز مجرة على بعد 55 مليون سنة ضوئية تم تكريمه الآن من جانب عالم العلوم ككل، فالثقوب السوداء غير مرئية، لكن المادة شديدة الحرارة التي تدور حولها تشكل حلقة من الضوء تكشف عن فم الكائن نفسه بناءً على صورة ظلية.
وتُعرف هذه الحدود باسم أفق الحدث وكان هذا هو ما تم تصويره على نطاق هائل، وأضاف الإنجاز العلمى الذى تم الإعلان عنه في 10 أبريل، دعماً كبيراً لنظرية آينشتاين للنسبية العامة، ويمكن أن يساعد في الإجابة على الأسئلة القديمة حول طبيعة الثقوب السوداء.
وتمكن فريق تلسكوب Event Horizon Telescope (EHT) من التقاط صورة ظلية للثقب الأسود الهائل الضخم الذي يقع في وسط Messier 87 (M87).
وتبعد هذه المجرة ما يقرب من 55 مليون سنة ضوئية عن الأرض ويبلغ وزن الثقب الأسود في مركزها ما يصل إلى 6.5 مليار شمس.
وقال روجر بلاندفورد ، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة ستانفورد: "ما زلت مندهشًا"، مضيفا "لا أعتقد أن أيًا منا تخيل الصورة الرمزية التي تم إنتاجها".
وصل نجاح التجربة لأخبار الصفحات الأولى حول العالم، وسرعان ما أصبحت الصورة الأكثر تنزيلًا في تاريخ موقع National Science Foundation.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أول صورة لثقب أسود تحصل على إنجاز عام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.