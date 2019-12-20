شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول صورة لثقب أسود تحصل على إنجاز عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الصورة الأولى التي تم التقاطها لثقب الأسود بابتكار عام 2019 من جانب مجلة علمية مهمة، حيث إن الإنجاز العلمي الأكثر استثنائية لهذا العام هو هذه الصورة التى انتظرها العلماء فى مختلف بلاد العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فلقد تطلب الأمر استخدام تلسكوب افتراضي يستخدم مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية حول الأرض، وتعاون أكثر من 200 عالم حول العالم فى هذا الحدث.



أول صورة لثقب أسود

كما أن الإنجاز الرائع المتمثل في تصوير ثقب أسود في مركز مجرة على بعد 55 مليون سنة ضوئية تم تكريمه الآن من جانب عالم العلوم ككل، فالثقوب السوداء غير مرئية، لكن المادة شديدة الحرارة التي تدور حولها تشكل حلقة من الضوء تكشف عن فم الكائن نفسه بناءً على صورة ظلية.

وتُعرف هذه الحدود باسم أفق الحدث وكان هذا هو ما تم تصويره على نطاق هائل، وأضاف الإنجاز العلمى الذى تم الإعلان عنه في 10 أبريل، دعماً كبيراً لنظرية آينشتاين للنسبية العامة، ويمكن أن يساعد في الإجابة على الأسئلة القديمة حول طبيعة الثقوب السوداء.

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وتمكن فريق تلسكوب Event Horizon Telescope (EHT) من التقاط صورة ظلية للثقب الأسود الهائل الضخم الذي يقع في وسط Messier 87 (M87).

وتبعد هذه المجرة ما يقرب من 55 مليون سنة ضوئية عن الأرض ويبلغ وزن الثقب الأسود في مركزها ما يصل إلى 6.5 مليار شمس.

وقال روجر بلاندفورد ، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة ستانفورد: "ما زلت مندهشًا"، مضيفا "لا أعتقد أن أيًا منا تخيل الصورة الرمزية التي تم إنتاجها".

وصل نجاح التجربة لأخبار الصفحات الأولى حول العالم، وسرعان ما أصبحت الصورة الأكثر تنزيلًا في تاريخ موقع National Science Foundation.