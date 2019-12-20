هواتف Redmi Note 7 ستحصل على تحديث Android 10 قبل شهر من الموعد المحدد

فاطمة أيت طالب - دبي - في فصل الصيف، أعلنت شركة Xiaomi أن حوالي عشرة من هواتفها الذكية ستكون جزءًا من الدفعة الأولى من الأجهزة التي ستحصل على تحديث Android 10 مع واجهة MIUI 11. ومن بين هذه الهواتف الذكية نجد الهاتف Xiaomi Redmi Note 7، ووفقا لمصادر من منتديات MIUI الرسمية، تعمل شركة Xiaomi بالفعل على هذا التحديث.

تحديث MIUI 11 والذي يستند على نظام Android 10 للهاتف Redmi Note 7 هو الآن في المرحلة التجريبية في الصين. عادة ما يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاثة أسابيع، قبل أن يتم إصلاح المشاكل الرئيسية وإطلاق نسخة تجريبية عامة. بعد ذلك، تحتاج شركة Xiaomi إلى ما يصل إلى ثمانية أسابيع أخرى لتقديم النسخة المستقرة من التحديث ومن ثم إرساله للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

يبدو هذا الإطار الزمني واعدًا، وخاصة بعد أن قالت Xiaomi أن العمل على تحديث Android 10 للهاتفين Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro سيبدأ في الربع الأول من العام 2020. حتى لو كانت فترة الثلاثة أشهر الفعلية تبدأ في ثلاثة عشر يومًا، فإن تقديم الإطار الزمني هو دائمًا خبر جيد للمستخدمين.

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ومن المثير للإهتمام أن نرى الهاتفين Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro اللذان تم إصدارهما قبل عام تقريبًا يحصلان على تحديث Android 10 قبل الخلفين Redmi Note 8 و Redmi Note 8 Pro اللذان يواصلان العمل حاليًا بنظام Android 9 Pie. وعلاوة على ذلك، لم نسمع بعد أي شيء من Xiaomi عن تحديث Android 10 للهاتفين Redmi Note 8 و Redmi Note 8 Pro.