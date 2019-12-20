Oppo تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Oppo A91 و Oppo A8 مع مواصفات متوسطة وأسعار معقولة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما كانا محورًا لعدد من التسريبات في الأونة الأخيرة، قررت شركة Oppo أخيرًا اليوم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Oppo A91 و Oppo A8. هذين الهاتفين ينتميان كما تلاحظون إلى سلسلة هواتف Oppo A Series، وهذا ما يعني بأنهما هاتفين من الفئة المتوسطة.

Oppo A91

وبالنسبة للهاتف Oppo A91، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P70، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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الهاتف Oppo A91 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، وبشكل مسبق مع روم ColorOS 6.1 الذي يستند على نظام Android 9 Pie. عمومًا، هذا الهاتف سيكون متوفرًا باللونين الأحمر الأسود والأزرق، وسيكلف ما يُعادل 285 دولار أمريكي عندما يتم إطلاقه يوم 26 ديسمبر.

Oppo A8

أما بالنسبة للهاتف Oppo A8، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين. هذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف على عكس الهاتف Oppo A91 الذي يضم هذا المستشعر في الشاشة.

الهاتف Oppo A8 يضم كذلك بطارية بسعة 4230mAh لا تدعم الشحن السريع للآسف، ويأتي كذلك بشكل مسبق مع روم ColorOS 6.1 الذي يستند على نظام Android 9 Pie. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Oppo A8 سيكون متوفرًا باللونين الأخضر المتدرج والأسود، وسيكلف ما يعادل 170 دولار أمريكي عندما يتم إطلاقه بشكل رسمي في اليوم 26 ديسمبر.