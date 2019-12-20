شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب لن تصل الكبسولة الفضائية ستار لاين هدفها فى الموقت المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت الكبسولة الفضائية "ستار لاين" اليوم الجمعة إلى محطة الفضاء الدولية هذا الصباح - ولكن على الرغم من أداء الصاروخ ومركبة الإطلاق كما كان متوقعًا، اصطدمت مركبة الفضاء ستار لاين ببعض العقبات عندما حان الوقت لبدء مهمة ما بعد الإطلاق الخاصة به.

وبحسب موقع techcrunch فإن الكبسولة انفصلت بنجاح عن صاروخ المرحلة الثانية الذي أوصله إلى هدفه المدارى في الفضاء، ولكن عندما كان من المفترض أن تشغل ستارلاين محركاتها الخاصة وتدفع نفسها إلى مدارها المستهدف، لم يحدث الحرق المطلوب، وبدلاً من ذلك، قالت بوينج إن المركبة الفضائية حققت موقعًا مستقرًا لشحن البطاريات التى تعمل بالطاقة الشمسية، وأنها تعمل على الأرض مع فريقها لمعرفة ما هى المناورات القادمة للوصول بالمركبة الفضائية إلى حيث يجب أن تكون.

قدم جيم برايدنستاين فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، تفسيرات لذلك، حيث قال إن عطلا طرأ على متن المركبة جعل "ستارلاينر" تبدو كأنها على المدار الصحيح، غير أن الكبسولة استهلكت الوقود بكميات أكبر من المتوقع للإبقاء على تحكم دقيق. وهذا جعل من المستحيل وصولها في الموعد المحدد إلى المحطة الفضائية".

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وعقدت ناسا مؤتمرا صحفىا بدأ فى التاسعة بتوقيت الولايات المتحدة، وبدأ مدير ناسا التصريحات من خلال الإشارة إلى أن "الكثير من الأمور سارت على ما يرام" في مهمة اليوم ، بغض النظر عن المشاكل التى واجهتها.