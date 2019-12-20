طريقة تسريع اليوتيوب وتقليل إستهلاك اليوتيوب من باقة الإنترنت

جميعنا نرغب في تسريع اليوتيوب وتقليل إستهلاك اليوتيوب من الباقة الخاصة بالإنترنت خاصة ً في البلاد التي تقدم باقات إنترنت محدودة بعيداً عن تلك التي تقدم باقات مفتوحة أو ذات حدود ومساحات عالية .

الحقيقة التي لا غبار عليها اليوم أن اليوتيوب أصبح واحد من أهم المنصات الترفيهية على الإنترنت وأصبحنا جميعاً نمضي الكثير من الأوقات جالسين أمامه في محاولة مننا للإستمتاع بهذا العالم ومحتواه المتنوع الذي يصنعه الكثير من صناع المحتوى المجتهدين، ولكن هناك دائماً مشكلة كبيرة تواجهنا وهي حجم إستهلاك اليوتيوب من باقة الإنترنت حيث أن إستهلاك اليوتيوب من باقة الإنترنت كبير للغاية وقد يجعل الباقة الخاصة بك تنتهي في وقت قياسي مقارنةً بباقي الخدمات.

لذا يأتي هنا دائماً السؤال كيف يمكننا أن نستمتع باليوتيوب مع تقليل إستهلاك هذه المنصة لباقة الإنترنت ؟ وهذا ما نحن هنا لنجاوب عليه.

تسريع اليوتيوب وتقليل إستهلاك اليوتيوب من باقة الإنترنت :

في الواقع الهدفين وجهان لعملة واحدة، فمن خلال عملية تقليل إستهلاك اليوتيوب من باقة الإنترنت فإننا سنحصل على إمكانية تشغيل أسرع لجميع الفيديوهات وهذا لأن حجم المعلومات المحمل والمرسل إلى جهاز الكومبيوتر خاصتك والذي سيعرض المحتوى سيكون أقل وبالتالي سرعة أكبر في التحميل.

تقليل جودة الفيديو :

أعلم أن جزءاً كبيراً منكم لن يحب هذه النصيحة ولكن في الواقع هذا أمر وعامل هام للغاية، فعن طريق تقليل جودة الفيديوهات المعروضة من اليوتيوب يمكنك وبسهولة من أن تجعل إستهلاك اليوتيوب من باقة الإنترنت أقل بكثير بالإضافة إلى ذلك أن تجعل اليوتيوب يحمل ويعمل في وقت أسرع بكثير.

هل كنت تعلم عزيزي القارئ أن مشاهدة فيديو لمدة ساعة بدقة HD فقط يستهلك حوالي 3 جيجابايت من باقة الإنترنت الخاصة بك ؟ ناهيك عن الوقت اللازم لتحميل 3 جيجابيت بالطبع، لذا فإن حلاً منطقياً وعملياً هو تقليل جودة فيديوهات اليوتيوب .

مع التحديثات الأخيرة التي صدرت لليوتيوب أصبحت المنصة قادرة على قراءة والتعرف على سرعة الإنترنت الخاصة بك ثم تحديد جودة الفيديو الذي سوف يعمل بشكل تلقائي أيضاً، هذا الأمر مفيد للغاية إن كنت تمتلك إنترنت سريع أو تبحث عن أعلى جودة ممكنة لتشغيل الفيديوهات وتهتم بالجودة قبل كل شيء ولكن نحن هنا نبحث عن السرعة والتوفير.

Advertisements

الحل هو أن تجعل فيديوهات اليوتيوب تعمل بدقة أقل قليلاً من التي يعتمدها ويقرأها بشكل تلقائي، ونصيحة هنا حجم الشاشة سيحدد نوع الدقة التي ستستخدمها لذا تأكد دائماً من إختيار الدقة الأصغر مع الشاشة الأصغر.

يمكنك تغيير الدقة الفيديو من خلال الخطوات التالية المعروضة في الصورة بالأسفل :

أو ببساطة الضغط على علامة الترس بالأسفل وإختيار Quality ثم إختيار الجودة الأنسب لك .

إستخدام إضافة Bandwidth Save للمساعدة على تقليل إستهلاك اليوتيوب وتسريع اليوتيوب :

ببساطة هذه إضافة يمكن تحميلها إلى متصفح جوجل كروم وهي بسيطة للغاية وستقوم تلقائياً بتحديد جودة الفيديوهات المعروضة على اليوتيوب لأقل جودة موجودة للفيديو ومتاحة له وهي مناسبة للغاية وعملية جداً لمن يمتلك إتصال إنترنت ضعيف أو يرغب في الحفاظ على حجم الباقة كما هوة دون أي خسارة له.

يمكنك تحميل الإضافة مجاناً من هنا .

تحميل الفيديوهات بشكل مستمر :

قد يأتي لك هذا الأمر كمفاجئة ولكن في الواقع تحميل الفيديو وتنزيله من اليوتيوب يجعله يحمل بشكل أصغر وبحجم أقل بكثير من مشاهدته مباشرةً وعملية الـ Stream المستمرة للفيديو خاصة إن كان فيديو ستشاهده كثيراً وستعيد مشاهدته أكثر من مرة .