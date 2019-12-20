آبل لا تزال تخطط على ما يبدو لإطلاق قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower

فاطمة أيت طالب - دبي - بدت شركة آبل وكأنها مستعدة لإحداث جلبة في سوق أجهزة الشحن اللاسلكية مع قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower التي تم الإعلان عنها لأول مرة في العام 2017، ولكن لسوء الحظ بعد ظهور تقارير عن العديد من المشاكل التقنية مثل إرتفاع درجة الحرارة وعدم القدرة على تلبية معايير وأهداف شركة آبل بشأن ما ينبغي أن تفعله، قررت الشركة إلغاء هذا المنتج في العام الماضي.

ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل لم تتخلى عن مفهوم AirPower تمامًا حتى الآن. وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا، فيبدو أن شركة آبل لا تزال تستكشف فكرة إنشاء قاعدة للشحن اللاسلكي تبدو مشابهة في التصميم والمفهوم لقاعدة AirPower.

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لسنا متأكدين من مدى إختلاف براءة الإختراع هذه عن الخطة الأصلية لشركة آبل من أجل AirPower، ولكن على الأقل تشير إلى أن الشركة لا تزال مهتمة بها كثيرًا. وفي حالة إذا لم تسمع عن ذلك من قبل، تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لقاعدة الشحن اللاسلكية AirPower في أنه يمكن للمستخدمين وضع أجهزتهم في أي مكان فوقها وسيتم شحنها.

هذا على عكس قواعد الشحن اللاسلكية الحالية حيث ستحتاج إلى وضع الأجهزة فوق مكان تواجد لفافة الشحن ليتم شحنها، مما يعني أنه في حالة إذا لم يتم وضع الجهاز في المكان المناسب، فقد لا تتم عملية الشحن. يُلمح مخطط براءة الإختراع إلى وجود العديد من لفافات الشحن موضوعة فوق بعضها البعض، وتغطي أساسًا أكبر قدر ممكن من القاعدة. الآن، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة آبل ستغير رأيها وتُطلق قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower في المستقبل أم لا، لذلك لا تتحمس كثيرًا.