آبل لا تزال هي الشركة الأكثر حصدًا للأرباح في سوق الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن العام 2019 بعيد عن كونه العام الأكثر ربحية للشركات المصنعة للهواتف الذكية، إلا أن شركة آبل لا تزال تحصد غالبية الأرباح. ووفقا للتقرير الأحدث من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق، فيبدو أن شركة آبل حصلت على 66 في المئة من إجمالي أرباح سوق الهواتف الذكية على الرغم من أنها ولدت 32 في المئة فقط من إجمالي عائدات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من هذا العام على الصعيد العالمي.

الشيء البارز أكثر من ذلك هو حقيقة أنه تم تحقيق ذلك قبل موسم أعياد الميلاد عندما تحصد منتجات آبل عادة مبيعات كبيرة. وللتذكير، في الربع الرابع من العام 2018، إرتفعت حصة أرباح آبل إلى 80 في المئة، ومن المتوقع أن تستمر أرباح آبل في الربع الرابع من هذا العام على نفس المنوال.

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الرسم التخطيطي يكشف لنا أن شركة سامسونج تحتل المرتبة الثانية بإعتبارها ثاني أكبر شركة تحقيقًا للأرباح خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر حيث حصدت خلال هذه الفترة 17 في المئة من إجمالي الأرباح. الفضل في ذلك يعود إلى المبيعات القوية لسلسلة Galaxy A Series و Galaxy Note 10. تشمل بقية القائمة كل من Huawei و Oppo و Vivo و Xiaomi.

أوضح المحلل Karn Chauhan من مؤسسة Counterpoint Research أن العلامات التجارية الصينية تقوم ببطء بتحسين هوامش ربحها ومع ذلك فهي لا تزال بعيدة عن هوامش الربح التي تحققها آبل. من ناحية أخرى، فإن العام 2020 يوصف بأنه عام 5G وستستفيد الشركات الصينية جميعًا من ذلك من خلال إصدار العديد من هواتف 5G الجديدة وستكون قادرة على زيادة متوسط أسعار الطلب.