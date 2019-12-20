فاطمة أيت طالب - دبي - عانت شركة OnePlus المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية من خروقات أمنية متعددة في السنوات الأخيرة، وفي محاولة لتعزيز أمن منتجاتها وخدماتها، أعلنت الشركة عن برنامج مكافآت للثغرات الأمنية تُطلق عليه إسم OnePlus Security Response Center.
سوف تدفع لك شركة OnePlus ما يصل إلى 7000 دولار أمريكي للعثور على الثغرات الأمنية في منتجاتها كجزء من برنامج OnePlus Security Response Center. ستدفع شركة OnePlus من 50 إلى 7000 دولار أمريكي عن أي ثغرات أمنية تم إكتشافها والإبلاغ عنها في منتجاتها وأنظمتها. يتم تقسيم المكافآت إلى خمسة مستويات :
- حالات خاصة : ما يصل إلى 7000 دولار أمريكي
- ثغرات حرجة : 750 دولار إلى 1500 دولار
- ثغرات عالية الخطورة : 250 دولار إلى 750 دولار
- ثغرات متوسطة : 100 دولار إلى 250 دولار
- ثغرات منخفضة الخطورة : 50 دولار إلى 100 دولار
لا تحدد OnePlus مستويات المكافآت بوضوح وتقول أنه سيتم ” تحديدها بناءً على شدة الثغرة الأمنية وتأثيرها “. يمكنك التوجه إلى هنا لمعرفة المزيد عن سياسة إرسال الثغرات الأمنية لشركة OnePlus، إذا تصادف ووجدت ثغرة أمنية في إحدى خدماتها أو منتجاتها، فيمكنك الإبلاغ عنها من هنا.
كما أعلنت شركة OnePlus عن شراكتها مع منصة المكافآت مقابل الثغرات الأمنية HackerOne للحصول على الآراء والنصائح من كبار الباحثين والخبراء في مجال الأمن المعلوماتي. تقول شركة OnePlus أن هذا التعاون سيبدأ في العام 2020 مما سيؤدي إلى دعوة باحثين محددين لإختبار أنظمتها لمعرفة مدى قدرتها على مواجهة التهديدات المحتملة.
كانت هذه تفاصيل خبر OnePlus ستدفع لك ما يصل لـ 7000$ مقابل إيجاد ثغرات أمنية في منتجاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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