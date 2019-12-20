علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: 10 صور ترصد أكثر المنتجات التقنية مبيعا على "وولمارت" من 2010 لـ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عملاق البيع بالتجزئة الأمريكى "وولمارت" عن أفضل منتجاتها التقنية التى تم بيعها على الإطلاق منذ 2010 وحتى الآن، فخلال تلك السنوات، ضاعفت Walmart من جهودها فى التجارة الإلكترونية، وهو ما ساعد في زيادة مبيعات هذه المنتجات، وفيما يلي نعرض أبرز المنتجات الأكثر مبيعا على مدار هذه السنوات.

وبحسب موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكى، فتتميز معظم السنوات منذ عام 2010 بأداة تكنولوجية في الصدارة، جنبًا إلى جنب مع العديد من المنتجات المماثلة في أعلى خمسة تصنيفات، وفيما يلي قائمة بمنتجات Walmart التقنية الأكثر مبيعًا كل عام منذ عام 2010:

 

2010: جهاز أبل iPod touch 8GB مع كاميرا FaceTime وشاشة Retina

أيبود تاتش

 

2011: جهاز أبل iPod touch 8GB مع كاميرا FaceTime.

2011 Apple iPod touch

 

2012: طقم ملحقات Ematic لأجهزة Apple iPod وأجهزة تشغيل MP3

Ematic 6-in-1

 

2013: هاتف Nextbook 7 "8GB tablet

Nextbook 7

 

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2014: شاشة Sceptre 32" Class HD (720P) LED TV

Sceptre 32 Class

 

2015: جهاز أبل iPad Mini 2 16GB

Apple iPad Mini 2

 

2016: ملحق Google Chromecast

Google Chromecast

 

2017: ملحق Google Chromecast

Google Chromecast2

 

2018: جهاز تلفزيونSceptre 32" عالي الدقة مقاس 32 بوصة (720P)

Sceptre 32

 

2019: جهاز تلفزيون Sceptre 32"عالي الدقة مقاس 32 بوصة (720P)

Sceptre 32
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