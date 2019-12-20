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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 صور ترصد أكثر المنتجات التقنية مبيعا على "وولمارت" من 2010 لـ 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عملاق البيع بالتجزئة الأمريكى "وولمارت" عن أفضل منتجاتها التقنية التى تم بيعها على الإطلاق منذ 2010 وحتى الآن، فخلال تلك السنوات، ضاعفت Walmart من جهودها فى التجارة الإلكترونية، وهو ما ساعد في زيادة مبيعات هذه المنتجات، وفيما يلي نعرض أبرز المنتجات الأكثر مبيعا على مدار هذه السنوات.
وبحسب موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكى، فتتميز معظم السنوات منذ عام 2010 بأداة تكنولوجية في الصدارة، جنبًا إلى جنب مع العديد من المنتجات المماثلة في أعلى خمسة تصنيفات، وفيما يلي قائمة بمنتجات Walmart التقنية الأكثر مبيعًا كل عام منذ عام 2010:
2010: جهاز أبل iPod touch 8GB مع كاميرا FaceTime وشاشة Retina
2011: جهاز أبل iPod touch 8GB مع كاميرا FaceTime.
2012: طقم ملحقات Ematic لأجهزة Apple iPod وأجهزة تشغيل MP3
2013: هاتف Nextbook 7 "8GB tablet
2014: شاشة Sceptre 32" Class HD (720P) LED TV
2015: جهاز أبل iPad Mini 2 16GB
2016: ملحق Google Chromecast
2017: ملحق Google Chromecast
2018: جهاز تلفزيونSceptre 32" عالي الدقة مقاس 32 بوصة (720P)
2019: جهاز تلفزيون Sceptre 32"عالي الدقة مقاس 32 بوصة (720P)
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