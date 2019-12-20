Huawei ستشحن 230 مليون هاتف ذكي هذا العام، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صادر عن صحيفة Sina Technology News، أعلن الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu خلال إجتماع داخلي أن الشركة تتوقع أن يتم شحن 230 مليون هاتف ذكي بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يعني في غضون أقل من أسبوعين.

في شهر أكتوبر الماضي، كشفت لنا شركة Huawei أنها شحنت 200 مليون هاتف ذكي قبل 64 يومًا من التاريخ الذي نجحت فيه الشركة في شحن هذا العدد من الهواتف الذكية في العام الماضي. وكان هذا على الرغم من كثرة المبيعات الفائتة التي نتجت عن الحظر الأمريكي المفروض على شركة Huawei.

قدّر تقرير حديث صادر عن مؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث السوق أن شركة Huawei ستغلق الفجوة مع شركة سامسونج من خلال شحن نحو 251 مليون وحدة، وهي تقديرات أكثر تفاؤلاً من تلك التي جاءت من فم الشركة نفسها.

نجحت شركة Huawei في شحن 200 مليون هاتف ذكي بحلول نهاية العام 2018، وبالتالي فإن إنهاء هذا العام مع شحن 30 مليون وحدة إضافية سيكون إنجازًا كبيرًا على الرغم من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وعدم وجود التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل في هواتف الشركة الصينية التي تباع خارج الصين.