تسريب المواصفات التقنية للهاتف Galaxy S10 Lite قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا العديد من الأشياء عن الهاتفين Galaxy S10 Lite و Galaxy Note 10 Lite، وهما الهاتفين اللذان ستطلقهما شركة سامسونج قريبًا، في تحول في إستراتيجية الإطلاق المعتادة.

أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم تسريب مواصفات الهاتف Galaxy S10 Lite في ألمانيا، ومعها تأتي أخبار تفيد بأنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف في الأيام القليلة المقبلة. ووفقا لتسريب اليوم، فهو يقول أن الهاتف Galaxy S10 Lite سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 855 في جميع المناطق، بما في ذلك أوروبا على عكس هواتف Galaxy S10 الأخرى التي تستخدم المعالج Exynos في تلك المنطقة وغيرها من المناطق.

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التسريب الجديد كشف لنا كذلك أن الهاتف Galaxy S10 Lite سيضم ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي ستأتي بدقة 32 ميغابكسل.

الهاتف Galaxy S10 Lite سيأتي كذلك مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.0، كما أنه سيضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W.

سيتم عرض الهاتف Galaxy S10 Lite للبيع بألوان مختلفة تشمل الأسود والأبيض والأزرق، وبسعر يبلغ نحو 680 يورو مما يجعله أرخص من Galaxy S10e الذي بدأ سعره من 750 يورو.