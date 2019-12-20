شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألمانيا تحظر خدمات أوبر لتأجير السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت محكمة ألمانية خدمة توفير المركبات "أوبر" فى البلاد، قائلة إن الشركة الأمريكية تفتقر إلى الترخيص اللازم لتقديم خدمات نقل الركاب باستخدام السيارات المستأجرة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيعد الحكم بمثابة انتكاسة أخرى للشركة بعدما فقدت رخصتها لنقل الركاب فى لندن الشهر الماضى، مع ادعاء الجهة المنظمة للمدينة بأنها قد عرضت سلامة الركاب للخطر.

وبحسب التقرير فإن أوبر تعمل فى 7 مدن ألمانية، كما تعمل الشركة حصريًا مع شركات تأجير السيارات وسائقيها المرخصين، فيما سيكون الحكم سارى المفعول على الفور لكن يمكن استئنافه، وقال متحدث باسم أوبر "سنقيم قرار المحكمة ونحدد الخطوات التالية لضمان استمرار خدماتنا فى ألمانيا".

وفى نفس السياق قال شخص مقرب من الشركة فى ألمانيا إن Uber ستقوم الآن بتغيير الطريقة التى تعمل بها في ألمانيا مضيفًا أنها تفكر أيضًا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار، وقال المدعي، تاكسي دويتشلاند، إنه سيسعى إلى التطبيق المؤقت الفورى، وقال إنه يتعين على أوبر حينئذ دفع غرامات تبدأ من 250 يورو لكل رحلة وترتفع إلى ما يصل إلى 250.000 يورو لكل رحلة فى حالة المخالفات المتكررة.