شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق 20 صاروخا إلى الفضاء العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس مركز Xichang الفضائى الصينى وانج زيمين أن بلاده عازمة على إطلاق 20 صاروخا من المركز إلى الفضاء عام 2020، بحسب روسيا اليوم.
وفى مقابلة صحفية قال المسئول: "مركز Xichang واحد من أكبر المراكز الفضائية فى الصين، هذا المركز كان يطلق صاروخين أو 3 صواريخ كل سنة إلى الفضاء سابقا، واستطعنا أن نرفع هذا العدد إلى 20، والعام المقبل نخطط لإطلاق 20 صاروخا منه أيضا، منها صواريخ ستحمل أقمارا صناعية تابعة لمنظومة Beidou الملاحية".
وأضاف "منذ العام 1970 شهد المركز المذكور 142 عملية إطلاق صواريخ إلى الفضاء، ساهمت بإيصال 160 قمرا ومركبة إلى مدارات الأرض، ومنه أطلق أيضا أول قمر تابع لمنظومة Beidou الملاحية عام 2000".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الصين تطلق 20 صاروخا إلى الفضاء العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.