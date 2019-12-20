شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق 20 صاروخا إلى الفضاء العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس مركز Xichang الفضائى الصينى وانج زيمين أن بلاده عازمة على إطلاق 20 صاروخا من المركز إلى الفضاء عام 2020، بحسب روسيا اليوم.

وفى مقابلة صحفية قال المسئول: "مركز Xichang واحد من أكبر المراكز الفضائية فى الصين، هذا المركز كان يطلق صاروخين أو 3 صواريخ كل سنة إلى الفضاء سابقا، واستطعنا أن نرفع هذا العدد إلى 20، والعام المقبل نخطط لإطلاق 20 صاروخا منه أيضا، منها صواريخ ستحمل أقمارا صناعية تابعة لمنظومة Beidou الملاحية".

Advertisements

وأضاف "منذ العام 1970 شهد المركز المذكور 142 عملية إطلاق صواريخ إلى الفضاء، ساهمت بإيصال 160 قمرا ومركبة إلى مدارات الأرض، ومنه أطلق أيضا أول قمر تابع لمنظومة Beidou الملاحية عام 2000".

وأشار زيمين إلى أن الصين عملت على تطوير قدراتها الفضائية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ويشمل برنامجها الفضائي الوطني تطوير المركبات الفضائية والأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات الملاحة والاتصالات اللاسلكية، كما يواصل خبراء الفضاء في البلاد حاليا العمل على مشروع يهدف لدراسة سطح القمر سيبدأ تنفيذه في الفترة ما بين 2020 و2025.